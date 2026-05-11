Kamen, krš i maslina, kaže jedna pesma, s tim da je ovog poslednjeg oduvek, nekako, bilo najmanje.

Ljudi su se snalazili kako znaju i umeju. Danas je situacija nešto drugačija jer se nakon raspada Jugoslavije privreda ovde osnažila, a i sektor turizma je oživeo. Međutim, ljudi se vraćaju i poljoprivredi, a upravo je junakinja sledeće priče jedna od njih. U kamenitom hercegovačkom pejzažu sela Gradac kod Neuma, deda i unuka zajedno čuvaju stado od pedesetak ovaca i prkose vremenu koje sve više prazni selam piše Dnevno.

Ante je već dva meseca u penziji, a osim honorarnog posla, odlučio je da se bavi i poljoprivredom i stočarstvom, a najveća pomoć mu je njegova unuka Marija, učenica trećeg razreda osnovne škole.

Marija najviše pomaže

„Ona dođe kad god ima vremena da mi pomogne. Živi u Neumu i ima još tri sestre”, kaže Ante i dodaje da ima petoro unučića, ali da mu najviše pomaže upravo Marija. Cela priča podseća na čuvenu bajku o Hajdi i njenom dedi.

„Ja njemu pomažem da nahrani ovce i krave, a posebno telad. Nekad idem da kupim travu, a nekad ih pustim da pasu”, objašnjava Marija. Uz stado ovaca, drže i dve krave, četvoro teladi, konja i dva psa, a Marija je gotovo svakoj životinji dala ime.

Mleko muzu uglavnom za sopstvene potrebe, od njega prave domaći sir, a deo rado podele i sa prijateljima i komšijama.

