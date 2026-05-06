Iako je njihova sezona cvetanja od aprila do jula, nije neuobičajeno da cvetovi izostanu u prvih nekoliko godina nakon sadnje. Kada se uspešno ukorene, božuri mogu krasiti baštu decenijama. Da bi se osiguralo redovno i obilno cvetanje, važno je slediti nekoliko ključnih smernica prilikom sadnje i nege.

Uspeh u uzgoju garantuje da će cvetovi postajati veći i lepši iz godine u godinu, piše Mirror.

Strpljenje je ključ uspeha Uobičajeno je da božuri ne cvetaju prve godine nakon sadnje.

Potrebno je određeno vreme da se prilagode, pa ne brinite ako ne cvetaju.

Stručnjaci objašnjavaju da može proći dve do tri godine pre nego što biljka počne redovno da cveta, čak i ako je u pitanju već uspostavljena sadnica.

Ključ uspeha leži u pravilnom uspostavljanju biljke. To uključuje izbor odgovarajuće lokacije sa dobro dreniranim zemljištem i poštovanje pravilne dubine sadnje. Idealna lokacija obezbeđuje puno sunca, mada božuri mogu tolerisati i delimičnu senku, što ponekad može rezultirati manjim brojem cvetova. Pravilna sadnja je temelj zdrave biljke.

Prilikom sadnje božura, ključno je posaditi korenovu kuglu veoma plitko, tako da vrh bude nešto manje od jednog centimetra ispod površine zemlje.

Takva sadnja omogućava korenu da oseti hladnoću tokom zime. Upravo je izlaganje hladnoći ključni stimulans za formiranje cvetnih pupoljaka za sledeću sezonu.

Božuri su izuzetno izdržljive višegodišnje biljke koje formiraju grudve, što znači da će se svake godine vraćati jače. Prilikom sadnje nove biljke, preporučuje se iskopavanje rupe dvostruko veće od saksije u kojoj se biljka nalazi. Prostor oko korenove bale treba napuniti bogatim kompostom.

Božuri uspevaju u neutralnom do blago alkalnom zemljištu i ključno je obezbediti dobru drenažu kako bi se sprečilo nakupljanje vode oko korena.

Đubrenje i nega

Stručnjaci savetuju izbegavanje brzo oslobađajućih đubriva. Umesto toga, preporučuju se sporo oslobađajuća đubriva, kao što su riblje ili koštano brašno, ili peletirana đubriva. Takva đubriva se mogu dodati direktno u kompost, koji polako oslobađa vitalne hranljive materije korenu, jačajući temelj biljke.

Ključ budućeg cvetanja je da se biljci omogući da se prvo uspostavi i izgradi jak korenov sistem. Kada se jednom uspostave, božuri ne zahtevaju mnogo održavanja. U jesen, za zeljaste i presečne božure, potrebno je sačekati da listovi potpuno odumru pre nego što ih odsečete do zemlje, na visinu od oko sedam centimetara.

Drvenasti božuri ne zahtevaju orezivanje; za njih je dovoljno ukloniti uvele cvetove kako bi se sprečilo stvaranje semena. Važno je ne otkidati uvele listove, već ih pustiti da prirodno otpadnu.

