Bez dana rada do penzije - pravilo koje malo ko zna u Srbiji

Dolazak do državne penzije bez dana radnog staža moguć je u Srbiji, ali pod jednim važnim uslovom – da sami sebi uplaćujete penzione doprinose najmanje 15 godina.

Autor:  Nina Stojanović
20.04.2026.09:44
Ovu mogućnost trenutno koristi oko 22.000 građana, što je manje nego ranijih godina, kada su mnogi zbog privatizacija i gubitka posla bili primorani da na ovaj način obezbede staž.

Ko može da uplaćuje staž

Pravo na samostalnu uplatu doprinosa imaju osobe od 15 do 65 godina, bez obzira na to da li su ranije bile zaposlene ili ne.

"Mogućnost da sami sebi uplaćuju penzijski doprinos, da danas, sutra ostvare pravo na penziju, mogu lica od 15. godine i najkasnije do 65. godine života. Mogu biti lica koja su bila ranije radno angažovana ali mogu i ona koja nikad nisu bila radno angažovana", objasnio je direktor sektora za ostvarivanje prava PIO fonda Vladimir Stanković.

Roditelji sve češće uplaćuju deci staž

Sve je češća praksa da roditelji uplaćuju doprinose deci, posebno onima koji studiraju u inostranstvu, kako im se ne bi gubio radni staž.

"Nisam znala za tu informaciju, ali mislim da je to super opcija. Posebno kada su ljudi između poslova, i ne mogu da nađu posao. Svakako bi neko mogao da im pomogne sa strane, da se ne gubi staž u međuvremenu", kaže tim lider u kompaniji Bojana Mojsilović.

Koliko košta uplata staža

Građani mogu da biraju između 13 različitih osnovica za uplatu doprinosa.

Najniži mesečni iznos iznosi oko 12.300 dinara, dok najviši prelazi 175.000 dinara.

"Kad uđete u taj režim, onda ste dužni da uplaćujete do 15. u tekućem mesecu za prethodni mesec kako ne bi bilo kašnjenja. Postoji i odredba zakona koja govori da ukoliko šest meseci ne uplaćujete, onda vam osiguranje prestaje", navodi Stanković.

U tom slučaju potrebno je podneti novu prijavu kako bi se staž nastavio.

Ko najčešće koristi ovu mogućnost

Više od polovine građana koji sami uplaćuju doprinose odlučuje se za najnižu osnovicu.

Sa druge strane, sistem je postavljen tako da se ograniče previsoke penzije – svima koji uplate doprinose iznad određenog nivoa deo novca se vraća.

Penzija bez radnog odnosa – koliko je realna

Iako zakon omogućava odlazak u penziju bez dana radnog odnosa, u praksi još uvek nema penzionera koji su svih 15 godina staža ostvarili isključivo sopstvenim uplatama.

Ipak, postoji sve veći broj onih koji na ovaj način dopunjuju svoj radni staž i obezbeđuju sigurniju budućnost.

