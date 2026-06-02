Topli dani idealni su za lagane i osvežavajuće poslastice koje se pripremaju bezo i lako. Kada se spoje sveže jagode, kremasti fil i hrskavi keks, rezultat je desert koji izgleda efektno, a priprema se za svega nekoliko minuta.



Ovaj slatkiš u čaši odličan je izbor za porodična okupljanja, proslave ili trenutke kada želite da se zasladite nečim jednostavnim i ukusnim. Osim što je veoma dekorativan, osvaja i kombinacijom voćnih i kremastih ukusa.

Vreme pripreme:

20 minuta (+ 60 minuta hlađenja)

Sastojci:

300 g jagoda





1 kašika šećera





150 g keksa

50 g rastopljenog maslaca





250 g krem sira





1 kašičica ekstrakta vanile





200 ml slatke pavlake za mućenje

Priprema:

Jagode operite i isecite na sitne kockice. Stavite ih u posudu, dodajte kašiku šećera, promešajte i ostavite da odstoje kako bi pustile sok.



Keks sameljite ili dobro izmrvite, pa ga pomešajte sa rastopljenim maslacem. Pripremljenu smesu rasporedite u čaše, po jednu kašiku u svaku, a zatim je blago pritisnite kako biste formirali čvrstu podlogu.



U posebnoj posudi umutite krem sir sa 50 grama šećera i ekstraktom vanile dok ne dobijete glatku smesu. U drugoj posudi umutite slatku pavlaku dok ne postane čvrsta i penasta, pa je pažljivo sjedinite sa krem sirom, navodi Žena.



Preko sloja keksa rasporedite deo pripremljenih jagoda, zatim dodajte sloj krema do polovine čaše. Nakon toga ponovo poređajte jagode, a desert završite slojem krema. Na kraju ukrasite ostatkom jagoda i ostavite u frižideru najmanje jedan sat kako bi se svi ukusi sjedinili.



