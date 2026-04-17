Frittatine di pasta predstavljaju vrhunac napuljske tradicije ulične hrane (cibo di strada). Ovaj specijalitet nije samo običan zalogaj. To je simbol južnjačke kreativnosti gde se jednostavni sastojci poput testenine i bešamel sosa transformišu u hrskavo, kremasto savršenstvo. Prodaju se u čuvenim friggitorie (pržionicama) širom Napulja, a njihova popularnost raste globalno zbog neodoljivog kontrasta između zlatne korice i sočne unutrašnjosti



Osnova svake autentične frittatine di pasta je duga testenina, najčešće bukatini ili špagete, koja se kuva al dente i meša sa gustim, bogatim bešamel sosom. Za razliku od obične fritate, ovde jaja nisu glavni vezivni element. Magija leži u hladnom bešamelu koji drži testeninu na okupu pre prženja. Tradicionalno punjenje obuhvata kuvanu šunku, grašak i sir (poput provole ili parmezana). Moderni kuvari često eksperimentišu i sa ukusima poput karbonare ili ragua.







Proces pripreme zahteva strpljenje i preciznost, što je ključno za dobijanje savršenog oblika. Nakon što se pasta sjedini sa dodacima, smesa se mora dobro ohladiti i stegnuti, najčešće nekoliko sati u frižideru. Tek kada je masa potpuno čvrsta, vade se krugovi pomoću modle, koji se zatim umaču u lagano testo od brašna i vode i prže u dubokom, vrelom ulju. Rezultat je okrugla, masivna „pogačica“ koja zadržava toplotu i kremastost dugo nakon pripreme. Ponekad se, da bi bile zdravije, peku u rerni, ali samo ponekad.



Srpska vina krupnim koracima napred, saznajte više.







Danas su ove male fritate od testenine neizostavan deo napuljskog cuoppo–a, papirnog fišeka punog prženih delikatesa. Predstavljaju savršen primer kako se tradicionalna domaća kuhinja može prilagoditi brzom tempu savremenog života, a da pritom zadrži svoj autentični šarm. Bilo da ih jedete usput na ulicama Napulja ili ih pripremate kod kuće, frittatine di pasta pružaju poseban gastronomski doživljaj. One spajaju tradiciju, bogatu teksturu i intenzivne ukuse u svakom zalogaju, piše TU Magazin.



