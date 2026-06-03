Ovo voće može poslužiti čak i kao neka vrsta sredstva za čišćenje. Stavljanje kriški limuna u vodu u mikrotalasnoj pećnici, rerni ili kuvalu može pomoći u rastvaranju prljavštine koja se nakuplja unutra.

Ako se ne čuvaju u pravim uslovima, limuni mogu brzo postati buđavi. Većina ljudi ih drži u činiji sa drugim voćem na kuhinjskom pultu, ali to nije dobra ideja jer neće dugo trajati.

Srećom, postoji pametan trik za skladištenje koji vam može pomoći da izvučete mnogo više iz svojih limuna.

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Trik je na TikToku podelila Kejt Luis, koja ga je opisala kao "toliko jednostavan" da nije mogla da veruje da ga je tek sada otkrila.

Sve što je potrebno je da zamenite svoju običnu činiju za voće nečim malo manje konvencionalnim.

Čuvajte ih u vodi u frižideru

"Postoji način da sprečite da se vaši limuni i limete tako brzo pokvare. A to je da ih jednostavno čuvate u vodi u frižideru", objavila je ona u svom videu.

Kejt uvek pere svoje limune u rastvoru vode i belog sirćeta pre skladištenja kako bi uklonila "veštački voštani" premaz. Nakon čišćenja limuna, ona puni teglu vodom, stavlja ih unutra, čvrsto zatvara poklopac i čuva ih u frižideru.

On tvrdi da će ova metoda održati limune svežim "do četiri nedelje".

Mnogi korisnici su bili iskreno iznenađeni ovim trikom, a neki su priznali da nikada nisu sanjali da mogu da konzerviraju limune na ovaj način.

"Radim ovo otkako sam video na ovoj aplikaciji", napisao je jedan korisnik.

Međutim, pre nego što požurite da sami isprobate ovu metodu, postoji nekoliko upozorenja koje treba imati na umu.

Čuvanje limuna u vodi može nositi rizik od trovanja hranom ako se uslovi skladištenja ne održavaju pažljivo. Iako je limunov sok veoma kiseo i prirodno odbija mnoge bakterije, potapanje celih ili isečenih limuna u vodu otvara mogućnost bakterijske kontaminacije - uključujući salmonelu ili listeriju - ako se zanemari osnovna higijena.

Da biste smanjili ove rizike, temeljno operite limune i čuvajte ih u čistoj, filtriranoj vodi u frižideru. Menjajte vodu svakih nekoliko dana da biste sprečili da postane ustajala i uvek bacite voće koje ima neprijatan miris. Izbegavajte da stavljate ruke u vodu. Umesto toga, koristite čiste hvataljke ili pribor kad god treba da izvadite limun.

Druge metode skladištenja

Za kratkoročno skladištenje do dve nedelje, možete držati limune na sobnoj temperaturi u činiji ili korpi za voće. To može dovesti do toga da izgube vlagu i postanu tvrdi nakon nekoliko dana, pa ih morate brzo upotrebiti. Alternativno, možete staviti limune direktno u fioku za sveže voće u frižideru.

Ovo im može pomoći da ostanu sveži oko dve do tri nedelje. Za dugoročno skladištenje, možete ih čuvati u frižideru u zatvorenoj plastičnoj ili silikonskoj kesi sa zatvaračem, istisnuvši što je više moguće vazduha pre zatvaranja, piše Dnevno.hr

Ova metoda može pomoći da vaši limuni traju do četiri nedelje. Takođe možete zamrznuti cele limune, limunov sok ili koru, što će voće održati svežim nekoliko meseci.

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