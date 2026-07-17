Zbog toga mnogi iskusni baštovani pribegavaju jednostavnom i jeftinom rešenju koje može pomoći da povrće lakše prebrodi najtopliji deo dana – umesto skupih mreža za senčenje, koriste stare, tanke zavese.

Zašto stara zavesa može pomoći biljkama?

Tanka i prozračna zavesa razapeta iznad dela bašte pravi blagu senku i ublažava najjače sunčeve zrake tokom podneva.

Na taj način biljke i dalje dobijaju dovoljno svetlosti za rast, ali su zaštićene od prekomernog zagrevanja koje može izazvati oštećenje listova, stres i ubrzano isparavanje vlage iz zemljišta.

Šta baštovani najčešće primećuju?

Prema iskustvima brojnih baštovana, biljke ispod ovakve zaštite:

sporije gube vlagu iz zemljišta,

imaju manje izgorelih i oštećenih listova,

lakše podnose temperature više od 35 stepeni,

nastavljaju ravnomerniji rast i tokom najvećih vrućina.

Ovakav način zaštite najčešće se koristi za paradajz, papriku, krastavce, zelenu salatu i druge kulture osetljive na ekstremne letnje temperature.

Kako pravilno postaviti zavesu?

Najbolje je koristiti tanku, svetlu i prozračnu tkaninu koja neće potpuno blokirati sunčevu svetlost.

Zavesu treba razapeti iznad biljaka tako da pravi hlad tokom najtoplijeg dela dana, dok će ujutru i predveče povrće i dalje dobijati dovoljno direktne svetlosti.

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Važno je da tkanina ne dodiruje biljke kako bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše.

Još nekoliko saveta za zaštitu bašte tokom vrućina

Pored pravljenja blage senke, stručnjaci preporučuju i:

zalivanje rano ujutru ili uveče,

postavljanje malča kako bi se vlaga duže zadržala u zemljištu,

redovno uklanjanje korova koji troši vodu i hranljive materije,

izbegavanje zalivanja tokom najjačeg sunca.

Za zaštitu manje bašte nije neophodno kupovati skupe mreže za senčenje. Uz malo snalažljivosti, stara zavesa može biti jednostavno i praktično rešenje koje će pomoći biljkama da lakše prežive letnje vrućine.

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