Čuvala se u teglama i koristila za pripremu jaja, pečenje krompira, dinstanje povrća i kao dodatak koji jelima daje bogatiji ukus.
Čak i danas, mnogi ljudi je ne bacaju nakon pečenja slanine, već je čuvaju za kasniju upotrebu. Međutim, jedan od najčešćih problema su mali zagoreli komadići hrane koji ostaju u masti.
Pored toga što utiču na ukus, ubrzavaju kvarenje i smanjuju kvalitet masti. Zato je jednostavan trik koji je podelio Ijan Fudžimoto poslednjih dana privukao pažnju. Postupak ne zahteva posebne sastojke niti puno vremena. Dok je mast još topla, ali ne ključa, potrebno ju je sipati u čistu teglu.
Zatim se doda jednaka količina veoma vruće vode. Nakon toga, teglu treba dobro zatvoriti i snažno promućkati ili promešati da bi se mast i voda privremeno sjedinili.
Zatim se tegla okrene naopačke i ostavi u frižideru preko noći. Tokom hlađenja, mast i voda će se prirodno razdvojiti.
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Mast će se stvrdnuti u jedan sloj, dok će voda vezati većinu sitnih čestica i nečistoća. Kada se tegla ponovo okrene, dovoljno je da se prospe mutna voda, a u posudi će ostati mnogo čistija mast.
Odličan izbor za mnoga jela Iako ovaj postupak neće u potpunosti prečistiti mast, razlika je vidljiva na prvi pogled. Biće svetlije boje, prijatnijeg ukusa i pogodnija za dalje kuvanje. Takođe će imati višu tačku dimljenja, što je čini praktičnom za pečenje. Važno je naglasiti da ovaj trik ne produžava rok trajanja masti.
I dalje je potrebno čuvati je u čistoj, dobro zatvorenoj posudi u frižideru i upotrebiti u razumnom roku. Prečišćena mast se može koristiti u mnogim jelima.
Odličan je izbor za: prženje jaja, prženje ili pečenje krompira, dinstanje lisnatog zelenila, pečenje korenastog povrća i prokulica, karamelizaciju luka, pripremu hrskavih sendviča sa sirom, pravljenje kukuruznog hleba i slanih kolačića, pa čak i pravljenje domaćih kokica.
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