Primena ovih jednostavnih saveta osiguraće da paradajz uvek bude ukusan i svež, kao da je upravo ubran iz bašte.

Sezona berbe paradajza počinje u junu, kada su plodovi najsočniji, najsvežiji i na vrhuncu ukusa. Međutim, pravilno skladištenje je ključno za očuvanje njihovog kvaliteta, a jedna od najčešćih grešaka je skladištenje na pogrešnom mestu.

Stručnjak za uzgoj paradajza Met Hau iz Viskonsina naglašava da je sobna temperatura idealna za skladištenje celih plodova i da frižider treba da bude samo opcija u krajnjem slučaju, piše Mirror. Frižider kao neprijatelj ukusa i teksture Bez obzira gde se kupuje paradajz, celi plodovi se mogu čuvati na istom mestu.

Dva sastojka iz kuhinje pomažu da paradajz bude bujniji i da bogat rod.

Ovaj stručnjak preporučuje skladištenje svežeg paradajza na sobnoj temperaturi jer hladnoća iz frižidera može negativno uticati na njegov ukus i teksturu.

Naučna istraživanja potvrđuju da temperature ispod 12 stepeni Celzijusa isključuju gene odgovorne za proizvodnju jedinjenja koja daju paradajzu karakterističnu aromu.

"Hladni paradajz nema ni približno dobar ukus kao onaj koji se čuva na sobnoj temperaturi", rekao je Hau.

Hladan vazduh takođe uzrokuje širenje vode unutar ploda, što oštećuje ćelijske zidove i rezultira brašnastom, sunđerastom teksturom.

Drugim rečima, frižider nepovratno uništava svojstva koja paradajz čine sočnim i ukusnim.

Idealno mesto za savršen ukus

Za najbolji ukus i teksturu, paradajz treba ostaviti na kuhinjskom pultu na sobnoj temperaturi, dalje od direktne sunčeve svetlosti. Iako paradajz voli sunce dok raste, previše toplote nakon branja može ubrzati njegovo kvarenje. Idealno je konzumirati sveže zreo paradajz u roku od dva do pet dana od kupovine.

Takođe je važno držati ga odvojeno od drugog voća i povrća, kao što su banane i jabuke.

Paradajz oslobađa gas etilen, koji ubrzava proces zrenja, pa bi njegova blizina drugom voću koje takođe proizvodi etilen mogla dovesti do prevremenog kvarenja.

Kako prepoznati savršeno zreo paradajz?

Prilikom izbora paradajza, zrelost paradajza se određuje time da li je plod blago mekan do blagog pritiska. Voće koje je previše tvrdo nije dovoljno zrelo i potrebno mu je vreme da sazri na sobnoj temperaturi. Hau takođe predlaže da tražite voće koje je ravnomerno obojeno i sa netaknutim zelenim stabljikama.

"Ako su stabljike još uvek na plodu, ili barem zeleni, lisnati deo, to je obično znak da je paradajz sveže ubran i ne prerano", objasnio je on.

Kada je frižider bolji?

Iako je sobna temperatura pravilo, postoje izuzeci. Ako ne planirate da odmah pojedete paradajz, stavljanje u frižider će usporiti proces sazrevanja i produžiti mu rok trajanja za nekoliko dana. Međutim, važno je da ih izvadite iz frižidera najmanje sat vremena pre jela kako bi povratili deo svog ukusa. Drugi i važniji izuzetak su isečeni ili delimično iskorišćeni paradajzi.

Oni nikada ne smeju ostajati na pultu, već ih treba čuvati direktno u frižideru.

Da bi paradajz ostao svežiji, Hau preporučuje da se presečena strana paradajza stavi u staklenu ili hermetički zatvorenu posudu pre nego što se čuva u frižideru.

Izbegavajte čuvanje isečenog paradajza nepokrivenog u frižideru, jer će to dovesti do isušivanja voća.

"Brzo će se dehidrirati u frižideru, a sledećeg dana će biti više testasti nego sočni", upozorava Hau.

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