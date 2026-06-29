Gotovo da nema balkona ili prozorske daske na Mediteranu koji nisu ukrašeni barem jednom teglom bosiljka.

Njegov svež, prodoran miris, koji podseća na mešavinu sladića i karanfilića, postao je sinonim za letnju kuhinju, nezaobilazan u pestu, sosovima od paradajza i salatama.

Ali Ocimum basilicum, kako mu latinski naziv kaže, mnogo je više od kulinarskog dodatka. Ova drevna biljka, čija istorija seže hiljadama godina unazad, idealan je stanovnik urbanih bašta, moćan prirodni zaštitnik od dosadnih insekata i čuvar fascinantnih priča i verovanja.

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Idealan stanovnik urbanih balkona

Bosiljak je poreklom iz tropskih krajeva, od centralne Afrike do jugoistočne Azije, zbog čega voli toplinu i sunce, što ga čini savršenim kandidatom za gajenje na sunčanim balkonima i terasama. Međutim, uspeh u velikoj meri zavisi od samog početka.

Biljke koje kupujemo u supermarketima često su gusto zasađene i uzgajane pod veštačkim svetlom kako bi se podstakao brz rast. Namenjeni su za neposrednu konzumaciju i retko prežive duže od nedelju dana jer se desetine malih biljaka u jednoj saksiji međusobno guše. Za dugoročno uzgoj, pametnije je odabrati sadnicu iz baštenskog centra.

Ove biljke su obično mlađe, kvalitetnije i posađene u veće saksije, što im daje prostor za razvoj. Prvi korak nakon kupovine trebalo bi da bude presađivanje u veću saksiju sa kvalitetnom zemljom za saksije. Što je saksija veća, korenov sistem ima više prostora da se raširi, a biljka će biti jača i otpornija, piše Centar za informisanje o domu i bašti.

Dobar supstrat već sadrži potrebne hranljive materije i, što je ključno, dobro je propustan, ali i zadržava vlagu, obezbeđujući idealan balans za korenje.

Najbolji položaj za bosiljak je onaj koji dobija najmanje šest sati sunčeve svetlosti dnevno, kao što je prozor okrenut ka jugu ili zapadu. Kako osigurati bujan rast bosiljka? Iako voli sunce, bosiljak je osetljiva biljka kojoj je potrebna pravilna nega da bi napredovala. Ključni elementi su zalivanje, đubrenje i redovno orezivanje.

Zalivanje i zemljište Bosiljak voli stalno vlažno zemljište, ali ne podnosi "mokre noge". Prekomerno zalivanje može dovesti do truljenja korena, jedne od najčešćih tegoba.

Stručnjaci savetuju jednostavan trik: zalivanje odozdo. Umesto da vodu sipate po stabljici i listovima, saksiju sa biljkom stavite u duboki tanjir ili posudu napunjenu vodom i ostavite je petnaestak minuta da zemlja upije koliko joj je potrebno. Ova metoda izbegava vlaženje stabljike na prelazu iz zemlje, gde se truljenje najčešće javlja.

Takođe održava listove suvim, što smanjuje rizik od gljivičnih bolesti poput perjanice, koja se brzo širi u vlažnim uslovima. Leti je zalivanje neophodno skoro svakodnevno, dok je u proleće dovoljan svaki drugi dan. Žuti listovi u osnovi biljke često su znak prekomernog zalivanja.

Orezivanje za žbunasti oblik

Redovno "šišanje" je neophodno za dugovečnost i bujnost bosiljka. Kada biljka počne da formira cvetne pupoljke na vrhovima, usmerava svu svoju energiju u proizvodnju semena.

U ovom procesu, stabljika postaje drvenasta, proizvodnja listova prestaje, a eterična ulja, koja joj daju prepoznatljivu aromu i ukus, gube intenzitet.

Da bi se to sprečilo, potrebno je redovno uklanjati vrhove sa dva do četiri listića, odmah iznad para listova u razvoju. Ovaj postupak, poznat kao štipanje, podstiče biljku da se grana i stvara gušći, žbunasti oblik sa obiljem mladih i sočnih listova.

Redovno branje listova je takođe najbolji način da uvek imate sveže začinsko bilje pri ruci. Prirodni štit protiv komaraca Pored svoje kulinarske vrednosti, bosiljak je cenjen i kao jedan od najefikasnijih prirodnih repelenata. Njegov intenzivan miris, koji je nama prijatan, izuzetno je odbojan za komarce i druge insekte.

Nauka potvrđuje ono što narodno predanje zna vekovima. Komarci ne pronalaze svoje žrtve samo vizuelno, već se oslanjaju na sofisticirane termičke i hemijske senzore kako bi detektovali ugljen-dioksid i mlečnu kiselinu koju izdišemo i znojimo.

Eterično ulje bosiljka sadrži brojna isparljiva jedinjenja koja ometaju rad ovih senzora. Među njima se ističu estragol (poznat i kao metil-havikol), linalool, eugenol i limonen. Ova jedinjenja maskiraju mirise koji privlače komarce ili jednostavno iritiraju njihove receptore, uzrokujući da se insekti udalje.

Da bi se maksimizirao efekat, dovoljno je povremeno lagano protrljati listove bosiljka kako bi se oslobodila veća koncentracija eteričnih ulja u vazduh. Limunski bosiljak (Ocimum × africanum) se smatra posebno efikasnim, jer sadrži visok nivo citrala i citronelala, jedinjenja koja se koriste u komercijalnim repelentima protiv komaraca.

Zanimljivosti i drevne tajne "kralja biljaka"

Naziv bosiljak potiče od grčke reči basilikón phyton, što znači "kraljevska biljka". Legenda ga povezuje sa otkrićem Časnog krsta od strane cara Konstantina i carice Jelene, jer se veruje da je niknuo na mestu svog otkrića, piše Net.hr

Zato ima posebno mesto u pravoslavnim crkvama, gde se koristi za pripremu i posipanje svete vode.

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