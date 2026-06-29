Predsednik je rekao da će za te lekove građani plaćati učešće, a da su do sada plaćali iznos u celosti i istakao da je to trajna mera.

"Ono što imamo kao trajnu meru, koja nije samo godišnja jeste uvođenje lekova koji idu na takozvano učešće, koji idu na takozvani recept. Dakle, nove lekove ubacujemo. Oni koji uzimaju terapiju i koji kupuju lekove znaju šta to znači", rekao je Vučić u Palati Srbija tokom predstavljanja paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

Naveo je da su lekovi koji će ići na recept nova oralna antikoagulantna terapija, odnosno terapija za zgrušavanje krvi i za srčanu insuficijenciju, odnosno za slabosti srca.

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"To su izuzetno važni lekovi koji do sada nisu bili na receptima, nego su morali veoma visoku cenu građani da plaćaju", istakao je Vučić.

Naveo je da će lekovi za srčanu insuficijenciju, odnosno za srčane slabosti, koji koštaju između 2.500 i 4.500 dinara sada da koštaju između 1.650 i 1.800 dinara, dok će lekovi protiv zgrušavanja krvi koji su bili od 1.700 do 6.000 dinara sada koštati od 750 do 1.100 dinara,piše Tanjug.

"To su ogromne uštede za neke od najvažnijih lekova za naše građane. I ovo je trajna mera. Ovo je mera od sad pa zauvek. Nikada ih više nećemo skidati sa recepata. Mislim da je to strašno važno i ta trajna mera će nas na ovih 80 miliona evra dodatno koštati oko 33 do 34 miliona evra, odnosno 3,8 milijardi dinara", rekao je predsednik Vučić.

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