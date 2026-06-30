Za ovu meru država će izdvojiti 377,2 miliona evra, a isplate su najavljene do kraja septembra ili početka oktobra.

Ko dobija 35.000 dinara?

Jednokratnu pomoć od 35.000 dinara dobiće penzioneri koji primaju penziju do iznosa minimalne penzije, odnosno do 31.092 dinara.

U ovu grupu spada više od 459.000 penzionera, uključujući poljoprivredne penzionere i korisnike penzija iz samostalnih delatnosti koji ispunjavaju propisane uslove.

Ko dobija 27.500 dinara?

Penzioneri čija se penzija kreće od 31.092 do 56.851 dinar dobiće 27.500 dinara jednokratne pomoći.

Prema podacima koje je izneo Vučić, ovoj grupi pripada 548.060 penzionera.

Ko dobija 20.000 dinara?

Svi penzioneri čija je penzija veća od 56.851 dinar dobiće jednokratnu pomoć od 20.000 dinara.

Reč je o 655.384 penzionera.

Ko dobija takozvanu 13. penziju?

Vučić je naveo da će penzioneri sa najnižim primanjima, koji dobijaju pomoć od 35.000 dinara, praktično dobiti iznos koji odgovara takozvanoj 13. penziji.

Novi vaučeri za penzionere

Pored novčane pomoći, najavljena je i podela 30.000 vaučera u vrednosti od 10.000 dinara za penzionere čija penzija ne prelazi 80.000 dinara.

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