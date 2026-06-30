Prema njegovim rečima, država će preuzeti deo troškova kako bi građani manje izdvajali za terapiju.

Ovo je spisak lekova kojima će biti snižene cene

Glukofaž – sa 283 na 121 dinar

Flaviks – sa 302 na 60 dinara

Lorista – sa 176 na 50 dinara

Diaprel – sa 265 na 102 dinara

Klindamicin – sa 226 na 75 dinara

Hemomicin – sa 184 na 92 dinara

Levoksa – sa 369 na 92 dinara

Saflutan – sa 635 na 181 dinar

Nolpaza – sa 195 na 97 dinara

Pulmikort – sa 320 na 91 dinar

Panklav – sa 260 na 71 dinar

Nebilet Plus 5 – sa 269 na 73 dinara

Forxiga – sa oko 2.500 na najviše 1.650 dinara

Smanjuju se i doplate

Smanjuju se i doplate

Vučić je najavio da će biti smanjene i doplate za lekove, koje će, prema njegovim rečima, za veliki broj terapija biti niže i do 40 odsto.

Kako je naveo, ova mera mogla bi da obuhvati između 2,5 i 3 miliona građana, jer će država preuzeti deo troškova koji su do sada padali na teret pacijenata.

Širi se lista lekova na recept

Najavljeno je i proširenje liste lekova koji će se izdavati na recept, među kojima su terapije za srčanu insuficijenciju i sprečavanje zgrušavanja krvi.

Prema najavljenim promenama, pojedini lekovi koji su do sada koštali između 2.500 i 4.500 dinara ubuduće će koštati od 1.650 do 1.800 dinara, dok će pojedine terapije protiv zgrušavanja krvi umesto dosadašnjih 1.700 do 6.000 dinara koštati između 750 i 1.100 dinara.

Novi lekovi za onkološke pacijente

Vučić je najavio i da je država zaključila ugovor sa kompanijom AstraZeneca, čime će pacijentima u Srbiji biti omogućen pristup savremenim terapijama za lečenje više vrsta karcinoma, uključujući rak dojke, pluća, bešike, jetre, žučnih puteva i jajnika.

On je dodao da se vode razgovori i sa kompanijom MSD o novim terapijama koje bi u narednom periodu trebalo da budu dostupne o trošku države.

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