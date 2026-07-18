Vučić je, za Informer, naveo da će sprovođenje mera država proveravati zajedno sa građanima i reagovati promptno ukoliko bude bilo kakvih problema.

"To su mnogo važne stvari, od 1. avgusta to ide, a ja verujem da već početkom septembra, u prvoj polovini septembra, svakako možemo da idemo na sve one velike isplate o kojima smo govorili, posebno važne za naše penzionere, ali i za naše borce, primaoce socijalne pomoći", kazao je Vučić.

Takođe, predsednik je naglasio da će se država postarati da budu povećanja primanja pre kraja godina ljudima u centrima za socijalni rad, koji, kako je rekao, rade izuzetno težak i strašno odgovoran posao.

"Želim za jednu grupu ljudi, u centrima za socijalni rad, da kažem, koji rade izuzetno težak posao, jezivo težak posao, strašno odgovoran posao, i tako dalje. Koji nisu bili prepoznati u prethodnom periodu, da kažem da ćemo da se postaramo da ti ljudi imaju mnogo bolja primanja i da im nešto više budu povećane plate nego drugim kategorijama pre kraja godine", naveo je Vučić.

Istakao je da ima mnogo posla narednih dana i nedelja da se radi.

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