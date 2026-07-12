Ova takozvana poljska mrlja je navodno najbolji pokazatelj njene zrelosti.

Ne postoji magična formula koja će vam pomoći da izaberete lubenicu savršene slatkoće i zrelosti u svakom trenutku. Ali ako birate između nekoliko različitih vrsta voća, preporučljivo je obratiti pažnju na ove znake - oni bi mogli ukazivati na to da je voće zaista slatko i ukusno.

Iskusni stručnjaci preporučuju da uvek birate lubenicu koja ima žutu mrlju na delu gde je ležala na zemlji. Ova takozvana poljska mrlja je navodno najbolji pokazatelj njene zrelosti.

Pročitajte OVDE najnovije cene voća i povrća.

Najslađe rezultate ćete dobiti ako izaberete lubenicu sa kremasto žutom ili zlatno žutom mrljom, a ne sa belom ili jedva vidljivom mrljom. Što je tamnija mrlja, lubenica je duže bila na biljci i imala je više vremena da razvije svoju prirodnu slatkoću. Izaberite po težini

Lubenica se sastoji od oko 92 procenta vode. Nije iznenađenje da zrelo voće treba da bude teško za svoju veličinu.

Ako ste u nedoumici između dve lubenice iste veličine, proverite njihovu težinu. Teža će obično biti sočnija i slađa, piše Pun kufer.

Pogledajte donji deo lubenice, suprotan od peteljke. Tu se nalazi mali kružni trag od cveta, koji može biti pokazatelj sočnosti i slatkoće. Što je taj trag manji, lubenica bi trebalo da bude slađa.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.