Vaš frižider je pod posebnim opterećenjem, a kako spoljne temperature rastu, raste i zabrinutost oko bezbednosti hrane.

Ovo postavlja ključno pitanje: Da li treba da podešavate podešavanja frižidera tokom toplotnog talasa?

Odgovor nije jednostavan i zavisi od nekoliko faktora, a najznačajniji su starost i tehnologija samog uređaja, piše Southern Living.

Koja je idealna temperatura?

Stručnjaci za bezbednost hrane i proizvođači se slažu: temperatura unutar vašeg frižidera ne bi trebalo da prelazi četiri stepena Celzijusa. Ovo je granica iznad koje bakterije, poput salmonele i E. koli, počinju brzo da se razmnožavaju, što svežu hranu čini potencijalnom opasnošću.

Za optimalno očuvanje svežine, ukusa i hranljive vrednosti, preporučuje se temperaturni opseg između 1,7 i 3,3 stepena Celzijusa.

Ovaj uski temperaturni opseg je dovoljno nizak da značajno uspori rast mikroorganizama, ali dovoljno visok da spreči stvaranje kristala leda koji mogu oštetiti nežnu ćelijsku strukturu voća i povrća.

Za zamrzivač, standard je jasan: minus 18 stepeni Celzijusa ili niže, što obezbeđuje bezbedno skladištenje hrane mesecima.

Kada treba promeniti podešavanja u vašem frižideru? Dolaskom leta, unutrašnja temperatura prostorije raste, i svaki put kada se vrata frižidera otvore, uvodi se topao vazduh, što uređaj mora da nadoknadi.

Mišljenja stručnjaka o ovom pitanju se razlikuju, a ispravan pristup zavisi najviše od tehnologije pojedinačnog frižidera. Moderni uređaji Većina modernih frižidera, opremljenih digitalnim displejima i naprednim senzorima, dizajnirana je da samostalno održava podešenu unutrašnju temperaturu, bez obzira na spoljašnje uslove.

Njihov kompresor će raditi češće i intenzivnije u vrućim danima kako bi nadoknadio gubitak hladnoće. Kod takvih uređaja, ako ispravno funkcionišu, nema potrebe za ručnim podešavanjem.

Uređaj će sam obaviti potreban posao, a jedina primetna promena biće nešto češći rad kompresora. Promena podešavanja na nižu temperaturu u ovom slučaju može biti kontraproduktivna i dovesti do nepotrebnog zamrzavanja hrane u zadnjem delu frižidera i veće potrošnje električne energije.

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Stariji modeli

S druge strane, situacija je drugačija kod starijih ili jednostavnijih modela frižidera, posebno onih koji imaju klasičan brojčanik sa brojevima, najčešće od jedan do pet ili sedam, umesto digitalnog termostata. Kod takvih uređaja, letnje vrućine mogu predstavljati veći izazov za održavanje bezbedne temperature. Iz tog razloga, neki stručnjaci savetuju podešavanje termostata jedan ili dva nivoa više tokom najtoplijih meseci.

Važno je znati kako tumačiti brojeve na brojčaniku: veći broj obično ukazuje na jače hlađenje, odnosno nižu temperaturu.

Na primer, ako je frižider tokom zime bio podešen na nivo "tri", preporučljivo ga je leti prebaciti na nivo „četiri“. Obezbeđivanje efikasnosti Bez obzira na vrstu frižidera, samo podešavanje temperature nije jedini faktor koji utiče na njegovu efikasnost.

Nekoliko jednostavnih koraka može značajno pomoći uređaju da optimalno radi, posebno tokom letnjih meseci. Najpouzdaniji način za proveru stvarne temperature je korišćenje termometra za kućni aparat. Digitalni displej prikazuje željenu, ali ne nužno i stvarnu temperaturu u svakom delu frižidera.

Za tačno očitavanje, stavite termometar u čašu vode na središnjoj polici i ostavite ga tamo nekoliko sati. Ovo će pomoći da se utvrdi da li stvarna temperatura odstupa od podešene. Redovno održavanje je takođe izuzetno važno. Prašina i prljavština nakupljene na kondenzatorskim zavojnicama na zadnjoj strani frižidera otežavaju oslobađanje toplote, što dovodi do toga da kompresor radi pod većim opterećenjem.

Preporučuje se da se frižider odmakne i usisa zavojnice najmanje jednom godišnje. Takođe je potrebno proveriti stanje gumenih zaptivki na vratima. Ako se list papira može lako izvući dok su vrata zatvorena, to je znak da je potrebno zameniti zaptivke. Na kraju, pravilna upotreba uređaja je takođe ključna.

Trebalo bi da izbegavate da vrata držite otvorena duže vreme. Vruću hranu uvek treba ohladiti na sobnu temperaturu pre nego što je stavite u frižider. Iako može zvučati kontraintuitivno, puniji frižider bolje zadržava hladnoću.

Ohlađena hrana deluje kao "jastučići za hlađenje" i pomaže u održavanju stabilne niske temperature. Održavanje temperature u frižideru ispod četiri stepena Celzijusa je neophodno za bezbednost hrane tokom cele godine. Moderni uređaji uglavnom ne zahtevaju letnja podešavanja, ali za starije modele je preporučljivo razmotriti pojačavanje hlađenja.

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