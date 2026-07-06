Niska je, kompaktna i naraste svega oko 25 centimetara, pa je idealan izbor za saksije, žardinjere i viseće posude. Njeni sitni beli i krem cvetovi ne privlače pažnju samo izgledom, već i prijatnim mirisom koji se posebno oseća u večernjim satima kada temperature padnu, piše Ona.

Savršena je za male terase i balkone

Ne morate imati veliko dvorište da biste uživali u ovoj biljci. Nemezija odlično uspeva upravo u saksijama, zbog čega je mnogima omiljen izbor za gradske balkone.



Najviše joj odgovara mesto na kojem ima najmanje nekoliko sati direktnog sunca tokom dana. Južne i zapadne terase biće idealne, dok će na severnoj strani cvetati znatno slabije i razvijati duže, ređe izdanke.

Jedna greška može zaustaviti cvetanje

Da bi cvetala bez prestanka, zemljište treba da bude stalno blago vlažno. Ne podnosi potpuno isušivanje, naročito tokom letnjih vrućina, kada se saksije veoma brzo zagrevaju.



Tokom najtoplijih dana najbolje je zalivati je uveče, kada sunce zađe. Ako ostane bez vode nekoliko dana, vrlo brzo će prestati da stvara nove cvetove, a biće joj potrebno više vremena da se ponovo oporavi.

Trik zbog kog će biti još bujnija

Kada prvi talas cvetova prođe, mnogi pomisle da je biljka završila sezonu. Međutim, upravo tada treba uzeti makaze i skratiti izdanke za otprilike trećinu.



Već posle desetak dana nemezija će početi da izbacuje nove grančice i ponovo će biti prepuna cvetova, često još gušća nego ranije.



Dobro je i povremeno uklanjati precvetale cvetove, jer će biljka tada više energije usmeriti na stvaranje novih pupoljaka.

Može li da prezimi?

Iako je nemezija višegodišnja biljka, u našim klimatskim uslovima uglavnom se gaji kao jednogodišnja jer ne podnosi jake mrazeve.



Ako je tokom zime unesete u svetlu, hladniju prostoriju i zaštitite od smrzavanja, postoji velika šansa da će vas i naredne godine ponovo obradovati svojim mirisnim cvetovima.



Sadi se kada prođe opasnost od kasnih prolećnih mrazeva, ali gotove sadnice mogu se pronaći i tokom leta. Ako joj obezbedite dovoljno sunca, redovno zalivanje i povremeno orezivanje, cvetaće neprekidno tri do četiri meseca i pretvoriti balkon ili dvorište u mirisni kutak koji podseća na vanilu.



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