Preselili su da bi bili bliže unucima - nije ispalo kako su se nadali

Ona je nakon odlaska u penziju odlučila da se preseli bliže porodici, ali je vremenom shvatila da je donela odluku koja nije ispunila sve ono što je zamišljala.

„Godine 2006. moj suprug i ja smo se vratili u Masačusets nakon što smo neko vreme živeli na Floridi. Odrasla sam u Springfildu u Masačusetsu i tamo sam odgajala svoju decu, ali smo kasnije odlučili da se preselimo na Kejp Kod“, započinje ona svoju priču. Na Kejp Kodu su proveli 12 godina i izgradili život koji su voleli. Stekli su bliske prijatelje, usvojili rutinu poput odlaska u teretanu i igranja golfa, a i njena sestra je živela u blizini.

„U to vreme smo zaista mislili da ćemo tu ostati zauvek“, kaže ona.

Odluka koja je promenila sve

Sve se promenilo 2021. godine kada je otišla u penziju. prenosi Ona.

„Počela sam da brinem da li ćemo moći da izdržimo troškove života na Kejp Kodu. Nismo živeli luksuzno, ali je to veoma skupo mesto za život. Osim toga, želela sam da budemo bliže našoj deci i unucima koji žive u Hampdenu“, objašnjava ona.

Te iste godine prodali su kuću i preselili se u Somers u Konektikatu. Mislili su da su pronašli dobar kompromis - blizinu porodice i poznato okruženje. Međutim, ubrzo je postalo jasno da preseljenje neće ispuniti očekivanja.

„Naša deca i unuci imali su svoje živote, a i moji prijatelji su nastavili dalje. Ja sam mislila da ću lako obnoviti stara prijateljstva, ali to se nije desilo“, priča ona.

Osećaj praznine

Već u prvom mesecu shvatila je da će se teško navići.

„Osećala sam kajanje. Somers je veoma mali grad - ima jednu glavnu ulicu, banku, dve pumpe, crkvu i opštinu. Nema ni apoteku, pa se za sve ide u obližnji Enfild“, opisuje ona.

Tokom četiri godine života tamo, osećaj nezadovoljstva je rastao.

„Nedostajao mi je društveni život. Moj suprug bi mogao da bude kod kuće stalno, ali ja volim da izlazim, da imam aktivnosti i da se krećem među ljudima. Toga tamo jednostavno nije bilo“, kaže ona.

Život joj je, kako opisuje, postajao monoton i jednoličan.

Blizina porodice nije isto što i zajedničko vreme

Vremenom je shvatila nešto još važnije - fizička blizina ne znači automatski i više kvalitetnog vremena sa porodicom.

„Nedeljom bismo išli kod dece, ali su oni tada nadoknađivali obaveze, išli u kupovinu, čistili, sređivali kuću. Nisu radili ništa pogrešno, ali to nije bilo ono zajedničko vreme koje smo zamišljali“, iskreno kaže.

Počela je da potiskuje osećanja, ali joj to nije pomoglo. Razgovor sa osobom koja je imala slično iskustvo bio je prekretnica.

Ubrzo je sa suprugom počela da razmatra povratak.

Povratak na mesto koje joj više odgovara

Godine 2025. doneli su odluku da se vrate na Kejp Kod. Prodali su kuću u Somersu i kupili manji, ali moderniji dom. Iako su dobili mnogo veću finansijsku dobit nego što su očekivali, ono što im je najviše značilo bio je kvalitet života.

„Ovde se stalno nešto dešava, osećaj zajedništva je mnogo jači“, kaže ona.

Vratili su se golfu, teretani i društvenim aktivnostima, a ubrzo su se ponovo povezali i sa ljudima iz svoje ranije zajednice.

„Kada smo se vratili, ljudi su govorili: "Kako je lepo ponovo vas videti", dodaje ona. Porodica, ali i sopstveni život

Njena deca su u početku bila tužna, ali su razumela njihovu odluku. „Objasnili smo im da to nema veze sa njima, već sa našim načinom života“, kaže ona. Danas, kada dolaze u posetu, susreti su drugačiji - opušteniji i posvećeniji.

Životna lekcija

Na kraju, ova žena kaže da ju je iskustvo naučilo važnoj stvari:

„Blizina porodice sama po sebi ne garantuje sreću. Važno je živeti na mestu gde se osećate dobro, gde imate ljude, aktivnosti i osećaj pripadnosti. Kvalitet života je važan u svakoj fazi života“, zaključuje ona.

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