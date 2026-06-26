Kuća i porodica

Recite zbogom trulom drvetu i ispucalom betonu - najbolje rešenje za dvorište

Smučilo vam se da svake godine šmirglate drvo i krpite beton? Ovo je genijalan sistem popločavanja koji ne propada, ne puca i ne traži održavanje.

 

Autor:  Stanko Stamenković
26.06.2026.11:26
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Recite zbogom trulom drvetu i ispucalom betonu - najbolje rešenje za dvorište
Foto: Marek M / Shutterstock.com
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Decenijama unazad, klasične drvene terase predstavljale su standardni i neizostavni deo uređenja dvorišta. Međutim, prema rečima stručnjaka, u skorije vreme dobile su snažnu alternativu. Sve više domaćina bira ekološki svesniju opciju za svoje okućnice, propusno (porozno) popločavanje.

Ovo rešenje, koje se odlikuje elegancijom, prilagodljivošću i izuzetnim svojstvima drenaže atmosferskih vode, ubrzano postaje omiljeni izbor za savremene bašte. Bilo da vam je cilj prevencija poplava ili ekološki održivije uređenje okoline, propusno popločavanje se nameće kao savršena zamena za standardne terase. Ukoliko planirate preuređenje eksterijera ove letnje sezone, ovo bi moglo biti idealno rešenje, piše Homes & Gardens, prenosi Kurir.

Šta podrazumeva propusno popločavanje

Iako na tržištu možemo naći razne varijante ovakvog popločavanja, svima im je jedno zajedničko, umesto da se voda sliva niz površinu ili pravi bare, ovi materijali dozvoljavaju da je zemlja upije. Glavni cilj im je unapređenje drenažnog sistema u dvorištu, dok istovremeno čuvaju prefinjen i vizuelno atraktivan dizajn.

Stručnjak za zelenu infrastrukturu i kontrolu atmosferskih voda, Olivija Haris, ističe:

- Fleksibilno propusno popločavanje postaje sve popularnija alternativa tradicionalnim baštenskim terasama. S obzirom na to da voda prolazi kroz propusne materijale umesto da se skuplja na površini ili otiče, porozno popločavanje omogućava efikasnije upravljanje atmosferskim vodama.

Domaćinstva koja se nalaze u regijama gde su česte poplave naročito cene propusne ploče, s obzirom na to da one drastično umanjuju obim vode koji odlazi u kanalizaciju. Ipak, za maksimalnu efikasnost ovog sistema, pored samih ploča neophodno je implementirati i rešetkastu konstrukciju, ali i adekvatnu drenažnu podlogu, poput lomljenog kamena ili zemlje.

Osnivači studija The Outside Design Studio, Ketrin Trudo i Pol Blending, objašnjavaju način funkcionisanja:

- Propusni materijali u pejzažnom dizajnu omogućavaju vodi da se upije u tlo umesto da otiče u kanalizacioni sistem. Kod propusnog sistema popločavanja ploče su postavljene sa malim razmacima koji su ispunjeni čistim, uglastim kamenom kako bi voda mogla nesmetano da prolazi. Podloga ispod njih takođe mora biti propusna kako bi voda mogla da prolazi kroz ceo sistem.

Zbog čega raste popularnost propusnog popločavanja


Mada drvene konstrukcije veoma dobro vizuelno odvajaju celine u dvorištu, propusno popločavanje nudi veliku estetsku prednost – sposobnost da se savršeno stopi sa postojećim pejzažom. Šupljine u rešetkama mogu se popuniti travom, šljunkom ili čak malčom od kore drveta, što rezultira veoma prirodnim i harmoničnim izgledom.

Olivia Harris ukazuje na ovu prednost:

- Porozno popločavanje vlasnicima kuća nudi ono što tradicionalne baštenske terase ne mogu, besprekornu integraciju sa postojećim pejzažnim uređenjem. Sistemi ispunjeni travom lako se stapaju sa travnjacima i baštama, dok varijante ispunjene šljunkom stvaraju prirodan i teksturiran izgled.

Međutim, drvenim podlogama je prilično teško postići vizuelni sklad ukoliko parcela ima nepravilan oblik. S druge strane, propusne ploče se daleko jednostavnije oblikuju prema specifičnostima i konfiguraciji terena.

- Neki sistemi propusnog popločavanja mogu se postaviti u zakrivljenim ili potpuno prilagođenim konfiguracijama. Na taj način površina postaje promišljen deo pejzažnog dizajna, a ne vizuelni prekid - dodaje Olivija Haris.

Funkcionalnost i ekološka održivost

Zaključak je da propusno popločavanje predstavlja savršen spoj lepote i praktičnosti. Stručnjak za uređenje eksterijera, Don De Feo, pojašnjava:

- Mnogi vlasnici kuća nisu svesni koliko problema može uzrokovati oticananje vode sa nepropusnih površina sve dok se ne suoče sa barama, erozijom ili nakupljanjem vode u blizini doma. Dekorativni šljunčani i propusni kameni sistemi idealno rešavaju te probleme, a pritom zadržavaju luksuzan izgled baštenskog prostora.

Pored navedenog, ovo je jedan od najnaprednijih ekoloških pristupa uređenju dvorišta. Doprinosi tome da zemlja tokom vrelih letnjih meseci sačuva veći nivo vlage, a u toku zime sprečava formiranje leda jer voda ne ostaje na površini, već oticanjem dublje prodire u tlo.

Operativni direktor kompanije System Pavers, Eron Brundidž, sumira njegove benefite:

- U područjima u kojima kiša pada povremeno ili je ima vrlo malo, propusno popločavanje omogućava vodi da se vrati u tlo, pa vaše dvorište zadržava vlagu umesto da se voda sliva u sistem atmosferske odvodnje. Budući da kišnica prolazi kroz popločavanje, pritom se prirodno filtrira, što predstavlja još jednu važnu ekološku prednost.

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