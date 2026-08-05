Ljubav, odgovornost i strah od osude često ovu odluku čine mnogo težom.

Takvu dilemu imala je i moja tetka Duška.

Verovala je da je dom za stare izdaja

Kada joj je suprug teško oboleo i postao potpuno nepokretan, nije želela ni da pomisli na dom za stare. Bila je uverena da bi time izdala čoveka sa kojim je provela više od 40 godina.

Kako je bolest napredovala, postao je potpuno zavisan od tuđe pomoći. Menjanje pelena, hranjenje pasiranom hranom, okretanje u krevetu i nega postali su svakodnevica.

U brizi su učestvovali članovi porodice, a angažovali su i medicinsku sestru. Ipak, najveći teret ostao je na tetkinim leđima.

Baka je sve čuvala za "posebnu priliku" koja nikada nije došla - njena priča rasplakala mnoge, više o tome OVDE.

"Šta će reći ljudi?"

Bolest je iz dana u dan menjala njenog supruga. Sve ređe ju je prepoznavao, a ona je, uprkos iscrpljenosti, odbijala da ga smesti u dom.

Stalno je govorila:

„Šta će reći ljudi, da ga damo tamo, ko da nema nikog svog.“

Plašila se da će je okolina osuditi i pomisliti da se odrekla čoveka kojeg voli, piše Stil.

Rečenica koju nikada nije zaboravila

Poslednjih meseci svi smo bili na ivici snage. Nekoliko dana pre smrti, tetak joj je rekao reči koje su ostale zauvek urezane u sećanje.

„Duška, negujući mene i ti ćeš oboleti, ako mi je data bolest, ne moraš da mi teraš na oči suze zbog brige.“

Te reči naterale su nas da se zamislimo.

Posledice koje je ostavila nega

Kada je preminuo, tetka je osetila olakšanje jer više nije patio ni on, ni ona, ni cela porodica.

Godine neprekidne brige ostavile su ozbiljne posledice na njeno zdravlje. Ostatak života provela je po lekarima i na brojnim pregledima.

Ipak, kada je pitaju da li bi danas nešto promenila, odgovara:

„Opet bih isto.“

Dilema sa kojom se suočavaju mnoge porodice

Tek kasnije priznala je da njihova odluka nije bila vođena samo ljubavlju, već i strahom od toga šta će reći drugi.

Njena priča pokazuje koliko je teško pronaći pravu meru između požrtvovanosti, ljubavi i brige za sopstveno zdravlje. Odluku o nezi najbližih ne bi trebalo donositi zbog tuđeg mišljenja, već na osnovu onoga što je najbolje za bolesnu osobu i njenu porodicu.

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