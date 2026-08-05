Ako tražite jednostavan recept za domaći kolač sa višnjama koji uspeva iz prve, Pijana višnja je pravi izbor. Spoj mekanog biskvita, sočnih višanja i blage arome ruma daje desertu poseban ukus zbog kojeg mu se mnogi iznova vraćaju.

Priprema traje svega nekoliko minuta, a kolač je gotov za manje od sat vremena. Odličan je za porodična okupljanja, goste ili uz popodnevnu kafu, piše Stil

Zašto je "Pijana višnja" toliko popularna?

Ovaj domaći kolač spaja jednostavne sastojke i bogat ukus. Višnje daju prijatnu kiselkastu notu, dok rum naglašava njihovu aromu i čini kolač posebno sočnim. Po želji možete koristiti sveže ili višnje iz tegle.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: poslastice

Porcije: 15 parčića

Vreme pripreme: 15 minuta

Vreme pečenja: 35 minuta

Ukupno vreme: 50 minuta

Energetska vrednost: oko 280 kcal po porciji

Sastojci

4 jaja

200 g šećera

1 vanilin šećer (po želji)

200 ml ulja

200 ml mleka

300 g brašna

1 prašak za pecivo

200 g višanja (svežih ili iz tegle)

2 do 3 kašike ruma

šećer u prahu za posipanje

Kako se pravi kolač "Pijana višnja"?

Pripremite višnje

Ako koristite sveže višnje, očistite ih od koštica. Višnje iz tegle dobro ocedite, prelijte rumom i ostavite nekoliko minuta da upiju aromu.

Umutite smesu

Jaja umutite sa šećerom dok ne postanu penasta i svetla. Dodajte ulje i mleko, pa kratko sjedinite.

Dodajte suve sastojke

U smesu postepeno umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i mešajte dok ne dobijete glatku masu bez grudvica.

Pecite kolač

Smesu sipajte u podmazan pleh ili pleh obložen papirom za pečenje. Ravnomerno rasporedite višnje po površini i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 35 minuta.

Posluživanje

Kada se kolač potpuno ohladi, pospite ga šećerom u prahu i isecite na kocke. Najlepši je kada odstoji nekoliko sati, jer tada višnje i rum daju još bogatiji ukus.

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