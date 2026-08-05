Stručnjaci upozoravaju da se sistem za varenje tokom večeri prirodno usporava, pa pojedine namirnice, iako važe za veoma zdrave, mogu otežati varenje i izazvati fermentaciju, gasove i zadržavanje tečnosti tokom noći.

Zbog toga se ujutru možete probuditi sa osećajem "teškog stomaka", čak i ako ste večerali umereno,piše Stil

1. Mahunarke (pasulj, sočivo i leblebije)

Mahunarke su odličan izvor biljnih proteina i vlakana, ali sadrže i složene ugljene hidrate koje organizam teže razgrađuje. Kada stignu do debelog creva, bakterije ih fermentišu, pri čemu nastaju gasovi koji mogu izazvati nadimanje, naročito ako ih jedete uveče.

2. Kupusnjače (brokoli, karfiol i kupus)

Brokoli, karfiol i kupus bogati su vitaminima i antioksidansima, ali sadrže rafinozu – prirodni šećer koji kod mnogih ljudi otežava varenje. Posledica mogu biti pojačano stvaranje gasova, nadutost i osećaj nelagodnosti tokom noći.

3. Mlečni proizvodi (mleko, sir i sladoled)

Mnogi ljudi imaju blaži oblik netolerancije na laktozu, a da toga nisu ni svesni. Kada se mlečni proizvodi konzumiraju uveče, sporije varenje može doprineti pojavi gasova, nadutosti i osećaja težine u stomaku.

Zašto je nadutost izraženija noću?

Tokom večeri organizam usporava metabolizam i proces varenja. Hrana se sporije razgrađuje, duže ostaje u digestivnom sistemu i kod pojedinih ljudi lakše dolazi do fermentacije i stvaranja gasova. To može uticati ne samo na osećaj nadutosti već i na kvalitet sna.

Ako često imate ove tegobe, nije neophodno potpuno izbaciti navedene namirnice iz ishrane. Umesto toga, pokušajte da ih jedete ranije tokom dana ili u manjim količinama, kako biste lakše utvrdili da li upravo one izazivaju neprijatne simptome.

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