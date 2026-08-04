Spoj kiselog kupusa, dimljenog mesa i začina daje mu prepoznatljiv bogat ukus, dok pečenje u rerni stvara savršenu zlatnosmeđu koricu.
Ovaj tradicionalni srpski recept za podvarak idealan je za nedeljni ručak, praznične trpeze ili hladnije dane kada prijaju jela na kašiku i iz rerne.
Šta je potrebno za pravi domaći podvarak?
Kuhinja: srpska
Kategorija: glavno jelo
Broj porcija: 6
Vreme pripreme: 20 minuta
Vreme pečenja: oko 60 minuta
Ukupno vreme: oko 80 minuta
Sastojci za podvarak sa kiselim kupusom
- 1,5–2 kg kiselog kupusa (sitno isečenog ili narendanog)
- 2 veće glavice crnog luka
- 200–300 g dimljene slanine, suvih rebara ili svinjetine po želji
- 3–4 kašike svinjske masti ili ulja
- 1 kašika mlevene slatke aleve paprike
- 1 kašičica mlevenog crnog bibera
- 5–6 zrna bibera
- 2 lovorova lista
Kako se pravi podvarak – priprema korak po korak
1. Priprema kiselog kupusa
Ako je kiseli kupus veoma kiseo ili slan, kratko ga isperite hladnom vodom i dobro ocedite. Na taj način ukus će biti blaži i uravnoteženiji.
2. Dinstanje mesa i luka
Dimljenu slaninu, rebra ili svinjetinu isecite na manje komade. Zagrejte mast, kratko propržite meso, a zatim dodajte sitno seckani crni luk.
Dinstajte dok luk ne postane staklast i ne pusti svoj miris.
3. Dodavanje kupusa
U šerpu dodajte oceđeni kiseli kupus i dinstajte oko 30 minuta na srednjoj temperaturi. Povremeno promešajte kako bi se svi ukusi sjedinili.
4. Začinjavanje podvarka
Dodajte alevu papriku, mleveni biber, zrna bibera i lovorov list. Sve dobro promešajte kako bi začini ravnomerno obogatili jelo.
5. Pečenje u rerni
Pripremljenu smesu prebacite u dublji pleh ili zemljanu posudu. Ako koristite veće komade mesa ili suvih rebara, rasporedite ih preko kupusa.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 60 minuta, dok podvarak ne dobije karakterističnu zlatnosmeđu boju i blago hrskavu koricu.
Tajne za najukusniji podvarak
Najbolji ukus dobija ako se pripremi dan ranije i podgreje.
Kombinacija dimljene slanine i suvih rebara daje posebno bogatu aromu.
Za sočniji podvarak možete dodati 100–150 ml vode ili supe pre pečenja.
Zemljana posuda dodatno doprinosi tradicionalnom ukusu, piše Stil
Uz šta se najbolje služi podvarak?
Domaći podvarak odlično se slaže uz svež domaći hleb, proju, pečeni krompir ili salatu po želji. Ovo jednostavno tradicionalno jelo pokazuje da su najukusniji recepti često oni koji se pripremaju od nekoliko osnovnih sastojaka i mnogo ljubavi.
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