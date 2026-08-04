Spoj kiselog kupusa, dimljenog mesa i začina daje mu prepoznatljiv bogat ukus, dok pečenje u rerni stvara savršenu zlatnosmeđu koricu.

Ovaj tradicionalni srpski recept za podvarak idealan je za nedeljni ručak, praznične trpeze ili hladnije dane kada prijaju jela na kašiku i iz rerne.

Šta je potrebno za pravi domaći podvarak?

Kuhinja: srpska

Kategorija: glavno jelo

Broj porcija: 6

Vreme pripreme: 20 minuta

Vreme pečenja: oko 60 minuta

Ukupno vreme: oko 80 minuta

Sastojci za podvarak sa kiselim kupusom

1,5–2 kg kiselog kupusa (sitno isečenog ili narendanog)

2 veće glavice crnog luka

200–300 g dimljene slanine, suvih rebara ili svinjetine po želji

3–4 kašike svinjske masti ili ulja

1 kašika mlevene slatke aleve paprike

1 kašičica mlevenog crnog bibera

5–6 zrna bibera

2 lovorova lista

Kako se pravi podvarak – priprema korak po korak

1. Priprema kiselog kupusa

Ako je kiseli kupus veoma kiseo ili slan, kratko ga isperite hladnom vodom i dobro ocedite. Na taj način ukus će biti blaži i uravnoteženiji.

2. Dinstanje mesa i luka

Dimljenu slaninu, rebra ili svinjetinu isecite na manje komade. Zagrejte mast, kratko propržite meso, a zatim dodajte sitno seckani crni luk.

Dinstajte dok luk ne postane staklast i ne pusti svoj miris.

3. Dodavanje kupusa

U šerpu dodajte oceđeni kiseli kupus i dinstajte oko 30 minuta na srednjoj temperaturi. Povremeno promešajte kako bi se svi ukusi sjedinili.

4. Začinjavanje podvarka

Dodajte alevu papriku, mleveni biber, zrna bibera i lovorov list. Sve dobro promešajte kako bi začini ravnomerno obogatili jelo.

5. Pečenje u rerni

Pripremljenu smesu prebacite u dublji pleh ili zemljanu posudu. Ako koristite veće komade mesa ili suvih rebara, rasporedite ih preko kupusa.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 60 minuta, dok podvarak ne dobije karakterističnu zlatnosmeđu boju i blago hrskavu koricu.

Tajne za najukusniji podvarak

Najbolji ukus dobija ako se pripremi dan ranije i podgreje.

Kombinacija dimljene slanine i suvih rebara daje posebno bogatu aromu.

Za sočniji podvarak možete dodati 100–150 ml vode ili supe pre pečenja.

Zemljana posuda dodatno doprinosi tradicionalnom ukusu, piše Stil

Uz šta se najbolje služi podvarak?

Domaći podvarak odlično se slaže uz svež domaći hleb, proju, pečeni krompir ili salatu po želji. Ovo jednostavno tradicionalno jelo pokazuje da su najukusniji recepti često oni koji se pripremaju od nekoliko osnovnih sastojaka i mnogo ljubavi.

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