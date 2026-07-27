Piletina je jedna od najčešće pripremanih namirnica u domaćinstvima širom sveta, ali mnogi se susreću sa istim problemom - meso nakon pečenja često bude suvo i bez ukusa. Tajna sočne piletine nije u komplikovanim marinadama, već u nekoliko jednostavnih koraka koji čuvaju njenu teksturu i daju bogat ukus, piše Ona.
Jedan od najboljih načina pripreme je pečenje piletine sa povrćem u rerni, jer meso tokom pečenja upija arome začina, dok povrće dobija posebnu slatkoću i ukus. Ovaj recept je idealan za porodični ručak, a priprema ne zahteva mnogo vremena.
Sočna piletina sa krompirom i povrćem iz rerne
Sastojci:
- 800 g pilećih bataka i karabataka (ili pilećih fileta po želji)
- 1 kg krompira
- 2 šargarepe
- 1 crvena paprika
- 1 glavica crnog luka
- 3 čena belog luka
- 3 kašike maslinovog ulja
- sok od pola limuna
- 1 kašičica mlevene paprike
- malo origana ili ruzmarina
- so i biber
- 100 ml vode ili supe
Priprema:
Prvi korak za posebno sočno meso jeste kratka marinada. Piletinu premazati maslinovim uljem, limunovim sokom, sitno seckanim belim lukom i začinima, pa ostaviti najmanje 30 minuta da upije ukuse. Ako imate vremena, još bolji rezultat dobićete ako meso odstoji nekoliko sati u frižideru.
Krompir iseći na krupnije komade, dodati šargarepu, papriku i luk, začiniti i sve rasporediti u pleh. Preko povrća staviti mariniranu piletinu i dodati malo vode ili supe kako bi se tokom pečenja napravio ukusan sok.
Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 45 do 60 minuta, u zavisnosti od veličine komada mesa. Pred kraj pečenja može se uključiti jača temperatura nekoliko minuta kako bi kožica postala hrskava.
Trik za savršenu piletinu
Mnogi prave grešku tako što odmah peku meso iz frižidera. Ako piletinu izvadite oko 20 minuta pre pripreme i ostavite da se približi sobnoj temperaturi, ravnomernije će se ispeći. Takođe, važno je da je nakon pečenja ostavite nekoliko minuta da „odmori“ pre serviranja – tada sokovi ostaju unutar mesa i ono postaje mekše.
Uz zelenu salatu ili jogurt salatu, ova piletina može biti kompletan obrok koji vole i najmlađi i najstariji članovi porodice.
Jednostavan recept, nekoliko kvalitetnih sastojaka i malo strpljenja dovoljni su da se napravi ručak koji miriše na domaću kuhinju i kojem se svi vraćaju.
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