Piletina je jedna od najčešće pripremanih namirnica u domaćinstvima širom sveta, ali mnogi se susreću sa istim problemom - meso nakon pečenja često bude suvo i bez ukusa. Tajna sočne piletine nije u komplikovanim marinadama, već u nekoliko jednostavnih koraka koji čuvaju njenu teksturu i daju bogat ukus, piše Ona.

Jedan od najboljih načina pripreme je pečenje piletine sa povrćem u rerni, jer meso tokom pečenja upija arome začina, dok povrće dobija posebnu slatkoću i ukus. Ovaj recept je idealan za porodični ručak, a priprema ne zahteva mnogo vremena.

Sočna piletina sa krompirom i povrćem iz rerne

Sastojci:

800 g pilećih bataka i karabataka (ili pilećih fileta po želji)

1 kg krompira

2 šargarepe

1 crvena paprika

1 glavica crnog luka

3 čena belog luka

3 kašike maslinovog ulja

sok od pola limuna

1 kašičica mlevene paprike

malo origana ili ruzmarina

so i biber

100 ml vode ili supe

Priprema: