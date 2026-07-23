Kada tikvice stignu u punoj sezoni, često ih ima više nego što možemo da potrošimo. Osim pohovanja, musake ili čorbe, od njih možete napraviti i slane galete koje su odličan izbor za doručak, lagani ručak ili večeru.

Hrskava korica, mekana unutrašnjost i blag ukus tikvica u kombinaciji sa začinskim biljem čine ih jelom koje će podjednako voleti i odrasli i deca. Najlepše su dok su još tople, uz kašiku grčkog jogurta ili kisele pavlake, piše Ona.rs.

Sastojci

Za galete:

180 g rendanih tikvica (dobro oceđenih)

125 g brašna

1 kašičica praška za pecivo

1/2 kašičice soli

1/4 kašičice bibera

2 jaja

80 ml mleka

45 ml maslinovog ulja

2 kašike sitno seckanog peršuna, vlašca ili bosiljka

beli luk u prahu po ukusu

Za serviranje:

grčki jogurt ili kisela pavlaka

Priprema

Tikvice operite, krupno narendajte i blago posolite. Ostavite ih desetak minuta da puste višak tečnosti, a zatim ih dobro ocedite rukama ili kroz čistu kuhinjsku krpu.

U međuvremenu zagrejte aparat za galete i premažite ga tankim slojem ulja.

U jednoj posudi sjedinite brašno, prašak za pecivo, so, biber i beli luk u prahu.

U drugoj posudi umutite jaja, mleko i maslinovo ulje, pa tečne sastojke sipajte u suve. Kratko promešajte, tek toliko da se smesa ujednači.

Dodajte oceđene tikvice i sitno seckano začinsko bilje, pa lagano umešajte.

Kašikom rasporedite smesu u zagrejan aparat za galete i pecite četiri do pet minuta, odnosno dok ne dobiju zlatnu boju i hrskavu koricu.

Poslužite ih odmah uz grčki jogurt ili kiselu pavlaku.

Mali trik za još bogatiji ukus

Ako želite da galete budu još ukusnije, u smesu dodajte šaku rendanog kačkavalja ili nekog drugog tvrdog sira. Možete ubaciti i malo sitno seckanog mladog luka ili mirođije, koji se odlično slažu sa tikvicama.

Kako da ostanu hrskave?

Nemojte preskakati ceđenje tikvica jer upravo višak vode najčešće omekša testo. Takođe, gotove galete nemojte slagati jednu preko druge dok su vruće, već ih kratko ostavite na rešetki kako bi zadržale hrskavu koricu.

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