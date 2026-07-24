Posle dana u kojima su temperature dostizale gotovo 40 stepeni, naglo zahlađenje mnogima je donelo olakšanje. Međutim, ono što prija ljudima ne prija uvek biljkama. Upravo ovakve vremenske oscilacije predstavljaju veliki stres za baštensko cveće, koje je prethodnih dana bilo prilagođeno ekstremnim vrućinama.
Iako je temperatura od oko 20 stepeni idealna za rast većine ukrasnih biljaka, problem nije u samoj hladnijoj vazdušnoj masi, već u njenom naglom dolasku. Biljkama je potrebno nekoliko dana da se prilagode novim uslovima, a u tom periodu lako mogu pokazati znake temperaturnog šoka, piše Ona.rs.
Stručnjaci zato savetuju da narednih dana malo promenite način nege kako biste im pomogli da se što brže oporave.
Ne zalivajte po navici
Posle dugog perioda visokih temperatura mnogi nastavljaju da zalivaju biljke istim tempom, ali to može biti velika greška.
Dok su trajale vrućine, zemlja se sušila veoma brzo. Nakon zahlađenja vlaga se zadržava mnogo duže, pa previše vode može dovesti do truljenja korena ili razvoja gljivičnih bolesti.
Pre svakog zalivanja proverite zemlju prstom. Ako je nekoliko centimetara ispod površine još uvek vlažna, biljci voda nije potrebna.
Kada zalivate, sipajte vodu direktno uz koren, a ne preko listova i cvetova.
Privremeno obustavite prihranu
Iako vam se može učiniti da će đubrivo pomoći biljci da se oporavi, stručnjaci preporučuju upravo suprotno.
Prihrana podstiče razvoj novih, mladih izdanaka koji su veoma osetljivi na nove promene vremena.
Sačekajte da se vremenske prilike stabilizuju, pa tek onda nastavite sa redovnim đubrenjem.
Nemojte odmah uklanjati uvele listove
Kada primete oštećene ili uvele delove biljke, mnogi odmah posegnu za makazama.
Međutim, posle temperaturnog šoka to nije najbolja ideja.
Uveli listovi i cvetovi mogu privremeno štititi zdravije delove biljke od dodatnog stresa. Ozbiljnije orezivanje ostavite za trenutak kada se biljka potpuno oporavi.
Iskoristite prednost saksija
Ako cveće gajite u žardinjerama ili saksijama, sada je pravo vreme da ih premestite.
Biljke će lakše podneti promene ako ih sklonite:
- od jakog vetra;
- sa mesta izloženih naglim promenama temperature;
- u blagu polusenku, ukoliko se vreme i dalje bude menjalo.
Na taj način smanjićete dodatni stres kojem su izložene.
Obratite pažnju na znakove upozorenja
Posle velikih temperaturnih oscilacija biljke često pokazuju da nešto nije u redu.
Najčešći simptomi su:
- naglo opadanje listova ili cvetova;
- venuće iako je zemlja vlažna;
- usporen rast;
- žutilo ili promena boje listova.
Dobra vest je da se većina biljaka, uz pravilnu negu, potpuno oporavi čim se vremenski uslovi ustale.
Malo strpljenja znači mnogo
Najveća greška koju možete napraviti jeste da pokušate da biljku "spasavate" dodatnim zalivanjem, prihranom ili orezivanjem.
U većini slučajeva potrebno joj je samo nekoliko dana da se prilagodi novim temperaturama.
Uz umereno zalivanje, privremeni prekid prihrane i malo strpljenja, baštensko cveće će veoma brzo nastaviti da raste i cveta kao da temperaturnog šoka nije ni bilo.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Komentari (0)