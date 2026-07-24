Posle dana u kojima su temperature dostizale gotovo 40 stepeni, naglo zahlađenje mnogima je donelo olakšanje. Međutim, ono što prija ljudima ne prija uvek biljkama. Upravo ovakve vremenske oscilacije predstavljaju veliki stres za baštensko cveće, koje je prethodnih dana bilo prilagođeno ekstremnim vrućinama.

Iako je temperatura od oko 20 stepeni idealna za rast većine ukrasnih biljaka, problem nije u samoj hladnijoj vazdušnoj masi, već u njenom naglom dolasku. Biljkama je potrebno nekoliko dana da se prilagode novim uslovima, a u tom periodu lako mogu pokazati znake temperaturnog šoka, piše Ona.rs.

Stručnjaci zato savetuju da narednih dana malo promenite način nege kako biste im pomogli da se što brže oporave.