To je takozvana poljska pega, deo lubenice koji je ležao na zemlji tokom rasta. Ako je ova pega kremasto žuta ili tamnožuta, velika je verovatnoća da je lubenica dovoljno dugo zrela na biljci i da će biti slađa. S druge strane, bela ili veoma bleda pega može značiti da je plod ubran prerano.

Stručnjaci Nacionalnog odbora za promociju lubenica navode da boja poljske pege može biti jedan od najkorisnijih znakova pri izboru zrele lubenice.

Pored toga, preporučuje se obratiti pažnju na težinu. Dobra lubenica treba da bude teža nego što izgleda, što znači da sadrži puno vode, što znači da je sočna.

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Proverite koru

Takođe je važno proveriti koru. Trebalo bi da bude čvrsta, mat i bez velikih udubljenja, pukotina ili mekih tačaka koje bi mogle ukazivati na oštećenje ili kvar.

Mnogi ljudi se i dalje oslanjaju na staromodnu metodu kucanja po lubenici. Iako nije potpuno pouzdana, iskusni uzgajivači kažu da zrela lubenica proizvodi dublji, šuplji zvuk kada se lagano kucne, dok nezrela lubenica zvuči više i prigušenije.

Jedna činjenica je posebno važna - lubenice ne sazrevaju nakon što se uberu. To znači da će ukus koji imaju u prodavnici ostati isti kada ih donesete kući.

Zato je vredno odvojiti nekoliko trenutaka da obratite pažnju na detalje pre kupovine, piše Dnevno.hr

Ako tražite najslađu lubenicu, stručnjaci savetuju da prvo pogledate boju poljske mrlje. Ovaj naizgled beznačajan detalj često otkriva više od bilo koje druge metode.

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