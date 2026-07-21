Ako planirate da berete borovnice iz svog dvorišta ili lokalnog zasada, ovi saveti će vam pomoći da napunite kantu najboljim bobicama za pečenje pita, kuvanje džemova ili punjenje usta šakom. Korpa kiselih, nezrelih bobica jednostavno neće biti dovoljna.

Naučite kako da prepoznate kada su borovnice najbolje za branje kako biste mogli da uživate u vrhunskom ukusu, piše Southern Living.

Kada je sezona borovnica

Znanje kada pronaći sveže bobice u vrhuncu zrelosti zavisi od toga gde živite. Sezona borovnica obično traje od marta do jula na jugu i jugoistoku. U severoistočnim regionima, to je malo kasnije, od jula do septembra. Sezona na Srednjem zapadu traje od juna do septembra, a duga sezona na zapadnoj obali proteže se od aprila do septembra.

Kako odrediti zrelost borovnica Boja i tekstura su najbolji način da se utvrdi da li su borovnice zrele. Veličina nije dobar pokazatelj jer različite sorte rastu do različitih veličina. Divlje borovnice su veličine graška i dosta su manje od gajenih bobica. Imajte na umu prilikom branja borovnica da neće sve sazreti odjednom, tako da neće svaka bobica na grmu biti spremna u isto vreme.

Ako berete borovnice iz svog dvorišta, ostavite ih na grani dva do tri dana nakon što poplave da bi se zasladile. Potražite bobice koje su potpuno plave i imaju srebrnasti ili pepeljasti premaz koji se naziva "cvet" na koži.

Kada sazru, najbolje je ostaviti bobice na granama nekoliko dana kako bi se ukus razvio, ali to je teško utvrditi na farmama koje se bave "U-pick". Pogledajte područje blizu stabljike. Ovaj deo poslednji sazreva, pa ako ima zeleni ili crveni prsten, pustite ih da duže sazrevaju.

Bela i zelena boja znače da bobica još nije zrela i biće kiselkasta umesto slatka. Ostavite ih da sazrevaju malo duže jer kada se jednom uberu, neće dalje sazrevati.

Ljubičaste i crvenkaste bobice mogu sazreti više nakon branja, ali je najbolje brati samo najplavlje za najrazvijeniji ukus.

Zrele borovnice će lako pasti u vašu ruku uz najmanji dodir. Ako morate da ih čupate ili povlačite da biste ih ubrali sa grane, nisu spremne. Ostavite ih da duže sazrevaju.

Ako su bobice već ubrane i upakovane, uverite se da su čvrste, ali i da imaju malo mekoće, glatke i pune.

Ne bi trebalo da budu smežurane, mekane ili tvrde kao kamen. Šta raditi kada dođete kući Kada donesete kante borovnica kući nakon branja, nemojte ih prati jer ćete vrlo brzo završiti sa kašastim, pokvarenim bobicama.

Operite ih samo pre nego što planirate da ih jedete ili kuvate sa njima. Preberite bobice i rešite se svih koje izgledaju nezrelo, meko, ispucalo, crveno ili cureće.

Uklonite sve stabljike koje su još uvek pričvršćene. Hladite ih do dve nedelje da biste održali svežinu, ili ih možete čuvati na pultu dan ili dva ako planirate da ih odmah pojedete.

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Kako hladiti i zamrzavati borovnice

Da bi vaše sveže ubrane borovnice bile što svežeg ukusa, pravilno skladištenje je ključno. Ako imate posudu koja propušta vazduh i ima otvore za ventilaciju, složite borovnice unutra sa papirnim ubrusima između svakog sloja. Ili obložite hermetički zatvorenu posudu papirnim ubrusima i rasporedite borovnice u slojevima, stavljajući papirni ubrus između svakog sloja.

Da biste zamrznuli sveže ubrane borovnice, ne morate ih prvo prati. Možete ih zamrznuti i oprati zamrznute bobice neposredno pre upotrebe. Ako je verovatno da ćete zaboraviti da ih operete nakon što se zamrznu, isperite ih i ostavite da se potpuno osuše.

Rasporedite bobice na pleh u jednom sloju i čuvajte u zamrzivaču dok se ne zamrznu čvrsto, oko četiri sata ili preko noći. Prebacite zamrznute borovnice u plastičnu kesu koja se može ponovo zatvoriti. Zamrznite do godinu dana.

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