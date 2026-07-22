Dodajte malo više od pola kilograma mesa, malo pirinča, jedan crni luk, malo soli, malo bibera, prelijte paradajzom i to je to! Ako ste se umorili od ovih uputstava "malo ovoga, malo onoga", bićete zadovoljni ovim receptom.

Činjenica je da ponekad, čak i uz tačne proporcije, naše punjene paprike ne ispadnu onako kako smo zamislili i pitamo se šta nije u redu?

Verovatno pravimo bar jednu od pet grešaka zbog kojih naše punjene paprike ispadnu loše, nema druge.

Sastojci za osaqm do 10 punjenih paprika

Za fil: 850 g mlevenog mesa (mešana govedina/svinjetina ili čista govedina)

- 150 g pirinča,

- 1 jaje,

- 1 veliki crni luk,

- 2 čena belog luka,

- 2 kašičice soli,

- biber po ukusu,

- mala veza svežeg peršuna i,

- 1 kašičica slatke mlevene paprike

Za sos:

- 3-4 kašike ulja (da se prekrije dno lonca u kojem ćete kuvati paprike),

- 2 kašike brašna,

- 1 mali crni luk presečen na pola,

- 700 ml paradajz pirea,

- 1 kašika paradajz koncentrata,

- 1,5 l vode,

- 2 prstohvata krupne morske soli,

- 2 grančice svežeg celera, i

- na kraju prstohvat ili dva smeđeg šećera.

Priprema punjenih paprika

Operite i očistite paprike tako što ćete im ukloniti stabljiku i izvaditi jezgro sa semenkama, pažljivo sekući duž same stabljike kako rupa ne bi bila prevelika i kako fil ne bi ispadao tokom kuvanja.

U slučaju da se rupa na vrhu paprike pokaže malo prevelikom, uvek je možete zatvoriti kriškom sirovog krompira ili isečenom stabljikom paprike.

Sitno iseckajte crni i beli luk i propržite ih na vrelom ulju. Kada crni luk postane blago providan, dodajte pirinač i prepecite ga oko dva minuta. Isključite vatru i ostavite da se crni i pirinač ohlade.

Kada se crni i pirinač ohlade, pripremite fil u velikoj posudi tako što ćete dobro izmešati sve sastojke.

Prvo dobro izmešajte meso, so, biber, seckani peršun i jaje, pa dodajte pirinač i crni luk. Sve dobro izmešajte viljuškom ili rukama (ne mesite previše da meso ostane rastresito).

Napunite paprike filom, ali ne do kraja kako bi meso i pirinač imali prostora da narastu tokom kuvanja i kako paprike ne bi pukle.

Ako vam slučajno ostane viška fila, napravite nekoliko ćufti i kuvajte ih zajedno sa paprikama.

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Napravite sos: propržite dve kašike brašna na ulju sa dve polovine manjeg crnog luka ili nekoliko kriški crnog luka. Kada sve lepo zamiriše, dodajte paradajz pire, promešajte i prelijte hladnom vodom, stalno mešajući. Dodajte dva prstohvata krupne morske soli i ostavite da sos proključa na laganoj vatri.

U sos dodajte punjene paprike, dve grančice svežeg celera, poklopite i ostavite da se kuva na laganoj vatri najmanje 90 minuta (ili duže, do dva sata), piše Pun kufer.

Usred kuvanja dodajte malo koncentrata paradajza pomešanog sa vrućom vodom da biste pojačali ukus, a na kraju kuvanja dodajte prstohvat ili dva smeđeg šećera. Poslužite sa pire krompirom ili slanim krompirom sa puterom i peršunom.

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