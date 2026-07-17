Na društvenoj mreži "X" povela se rasprava o tome da li je neko doživeo ili čuo za slučaj da je svadba otkazana na sam dan venčanja ili neposredno pre njega.

Od priznanja neverstva i tajnih ljubavi, preko bekstva mladoženje, pa do potpuno neočekivanih obrta – ispovesti korisnika pokazale su da stvarnost često nadmaši filmske scenarije.

"Mlada i kum priznali da se vole"

Jedna ispovest posebno je privukla pažnju.

"Jesam. I to mlada i kum priznali mladoženji da se vole. Na dan svadbe. Ono, bolje i tad nego sutradan."

Mnogi su ocenili da je, koliko god takav trenutak bio bolan, iskrenost pre venčanja ipak manje zlo nego brak zasnovan na laži.

Mladoženja nije ni došao na svoju svadbu

Još jedna priča izazvala je veliki broj reakcija.

"Znam jednu svadbu gde mladoženja nije ni došao. Mlada ga čekala, i mi gosti s njom. Prvo mislili da je šala, posle se više niko nije smejao. On otišao u Crnu Goru, nikad se nije vratio, a ona ostala i nikad se nije udala. Tužna priča."

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Prevara otkrivena sedam dana pred venčanje

Neki su priznali da su svadbe otkazane nakon što je otkriveno neverstvo.

"Da, moj prijatelj. Sedam dana pre svadbe je saznao da ga verenica vara i otkazao sve."

Otkazala venčanje posle šest godina veze i udala se za drugog

Jedna korisnica podelila je priču koja se dogodila u njenoj porodici.

"Sestra od drugarice, ali još pre 20 godina, otkazala zakazano venčanje sa dečkom sa kojim je bila šest godina, 20 dana pre, i u istom terminu se udala za drugog lika iz drugog grada i otišla da živi kod njega."

Noć pred svadbu promenio mladu

Među komentarima našla se i gotovo filmska situacija.

"Moj komšija nije otkazao svadbu, nego mladu. Noć pred svadbu, umesto tadašnje devojke dovede bivšu i sa njom održi svadbu i sve. To je bilo pre 20 godina otprilike, oni su i dalje zajedno."

Svekrva vratila mladu roditeljima

Pojedini korisnici naveli su da su razlog za otkazivanje bili porodični pritisci.

"Znam za slučaj gde je svekrva vratila mladu roditeljima jer nije bila nevina, a mladoženja ćutao. Mladenci se zabavljali sedam godina pre venčanja."

Razlozi su nekad potpuno neočekivani

Neki su naveli da su svadbe propadale i zbog razloga koji na prvi pogled deluju bezazleno.

"Drugaricin bivši muž, neposredno pre nego što su se upoznali, otkazao svadbu nedelju dana pred događaj, navodno zbog nesuglasica oko dekoracije sale."

Jedan korisnik se prisetio i nesvakidašnjeg raskida nekoliko dana pred venčanje.

"Par dana pre svadbe on joj napisao: 'Scenario ti je gotov, režiserko.'"

"Bolje pre venčanja nego posle"

Iako su razlozi različiti, većina učesnika rasprave složila se u jednom – koliko god otkazivanje svadbe bilo bolno i teško, mnogi smatraju da je bolje suočiti se sa istinom pre nego što se izgovori sudbonosno "da", nego kasnije živeti u braku koji od početka nije imao budućnost, piše Ona Telegraf.

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