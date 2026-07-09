Iskusni baštovani često koriste jednostavan rastvor koji biljkama obezbeđuje azot, jedan od najvažnijih elemenata za snažan rast krastavaca.

Jedna kašika dovoljna je za celu kantu vode

Za prihranu se najčešće koristi urea, mineralno đubrivo bogato azotom. Dovoljno je da jednu kašiku uree rastvorite u 10 litara vode i tom mešavinom zalijete biljke.



Azot je važan za stvaranje hlorofila, zbog čega listovi postaju intenzivnije zeleni, a biljka razvija bujniju lisnu masu. Upravo ona kasnije omogućava bolju fotosintezu i doprinosi formiranju većeg broja plodova.



Agronomi objašnjavaju da je ovakva prihrana posebno korisna na početku vegetacije, kada krastavci najbrže rastu.



Ako se pravilno koristi i u preporučenim količinama, urea može da podstakne ubrzan rast krastavaca. Biljke postaju snažnije, listovi gušći i tamnozeleni, a kako se razvija bogata lisna masa, stvaraju se bolji uslovi za formiranje zdravih i obilnih plodova tokom cele sezone.

Ako primetite ove promene, vreme je za prihranu

Bledi listovi, usporen rast i slabo razvijene vreže često mogu da budu znak da biljci nedostaje azot. S druge strane, ako ima malo cvetova i zametnutih plodova, krastavcima će biti potrebna prihrana bogatija kalijumom.



Biljke je dovoljno prihranjivati na svakih 10 do 14 dana, u zavisnosti od njihovog izgleda i stanja zemljišta.

Jedan trik može pomoći i protiv pepelnice

Ako su vremenske prilike promenljive ili postoji opasnost od razvoja gljivičnih bolesti, pojedini baštovani koriste rastvor od jedne kašike sode bikarbone ili suvog senfa razmućenih u 10 litara vode, piše Ona.



Prema iskustvima baštovana, ovakav rastvor može da stvori nepovoljne uslove za razvoj pepelnice i drugih gljivica, posebno u periodima povećane vlage.

Greška koju mnogi prave prilikom prihrane

Koliko god đubrivo bilo kvalitetno, nikada ga ne treba dodavati na potpuno suvu zemlju. Najpre zalijte krastavce običnom vodom, a tek potom primenite rastvor za prihranu.



Na taj način smanjuje se rizik od oštećenja plitkog korena, koji se kod krastavaca nalazi neposredno ispod površine zemlje, a biljka mnogo lakše usvaja hranljive materije.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.