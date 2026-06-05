Kuća i porodica

Pravi način za okopavanje, ako želite krupne, mesnate i sočne paprike

Okopavanje paprike u pogrešnom trenutku košta vas pola roda. Evo tačno kada uzeti motiku i šta nikako ne smete da uradite.

Autor:  Stanko Stamenković
05.06.2026.09:50
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Pravi način za okopavanje, ako želite krupne, mesnate i sočne paprike
Foto: Shutterstock
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Pravilno okopavanje paprike je pola posla u bašti, a vreme u kom to radite određuje sve. Prvo okopavanje radi se čim rasad pusti treći par pravih listova, a drugo tačno pred cvetanje – otprilike deset dana nakon prvog. Sve van tog prozora je čist promašaj. Zakasnite li samo malo, plod ostaje sitan kao palac, ma koliko vode i đubriva posle sipali.

Komšije koje svake godine beru paprike krupne kao šaka ne rade ništa magično. Oni samo u dan poštuju ova dva termina i jedan ključan detalj koji većina nas potpuno previdi.

Zašto baš jun, a ne maj kao što svi pričaju?

U našim baštama i malim dvorištima rasad se obično sadi krajem maja, tek kada noćne temperature prestanu da padaju ispod 12 stepeni. To znači da prvo ozbiljno okopavanje paprike pada u prvu polovinu juna, a nikako ranije. Ako razgrnete zemlju dok je koren još plitak i prozebao, pokidaćete sitne žilice i biljka će stati s rastom na deset dana. Tu većina nas greši – žurimo pre vremena samo zato što vidimo da komšiluk već uveliko kopa paradajz.

Koliko duboko sme motika i gde se tačno udara?

Paprika ima koren koji se širi plitko. Najveći deo aktivnih žilica nalazi se u prvih 8 do 12 centimetara zemlje. Zato motikom idite najviše 5 centimetara u dubinu, i to isključivo između redova.

Uz samu stabljiku nema teškog kopanja! Tu se zemlja samo blago rastrese prstima ili malom ručnom kopačicom. Jedan pogrešan zamah i dubina od 15 centimetara znače da ste presekli glavnu hranljivu žilu i uništili rod.

Kada je drugo okopavanje paprike obavezno

Drugo kolo radi se pred samo cvetanje, kada vidite prve bele pupoljke u pazuhu listova. To je obično krajem juna ili u prvim danima jula, zavisno od sorte.

Tada se uz okopavanje radi i blago zagrtanje stabljike, navučete oko 3 do 4 centimetra zemlje uz sam koren. Biljka pušta nove žilice iz ogrnutog dela i sa duplim korenom vuče duplo više hrane u plod.

Da li okopavanje paprike zamenjuje zalivanje

Ne zamenjuje, ali smanjuje potrebu za vodom za skoro trećinu. Rastresena zemlja prekida kapilare kroz koje vlaga isparava, pa ono što ste zalili ostaje u zoni korena umesto da ode u vazduh.

Greška koju niko ne priznaje
Kopanje po vlažnoj zemlji, dan posle kiše ili istog jutra posle zalivanja. Mokra zemlja se lepi za motiku, gnječi se umesto da se rastrese, i kada se osuši postane tvrđa nego pre kopanja.

Sačekajte da se površinski sloj prosuši, obično 48 sati posle kiše. Prst zabodete dva centimetra duboko, ako izlazi suv i čist, motika može.

Šta sa korovom koji uvek izađe između redova

Korov uz papriku se ne čupa rukom u toku okopavanja, presečete ga motikom u sloju zemlje i ostavite na površini da se osuši na suncu. Tako napravite prirodan malč koji zadržava vlagu i sprečava novi korov sledećih nedelju dana. Pleva i suvo lišće oko stabljike rade isti posao, naročito ako vam je leto već najavilo dane sa 35 stepeni.

Tri pravila koja delim u jednoj rečenici

Plitko, suvo, dvaput. Pet centimetara duboko, samo kada je zemlja sasvim prosušena, i to tačno dva puta u sezoni, pred cvetanje i posle prvog branja. Treće okopavanje paprike radi se samo ako se zemlja jako zbije posle obilnih kiša, inače biljka već gradi plod i ne želi da je dirate.

Koja je vaša najveća greška sa paprikom prošle godine, ona za koju ste tek kasnije shvatili da vam je pojela rod?

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bašta sadnja paprike

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