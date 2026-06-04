Ipak, preduzimanje preventivnih mera protiv dlaka, sluzi, naslaga sapuna i drugih stvari koje mogu da začepe cevi može vam uštedeti velike probleme sa vodovodom u budućnosti.



Stručnjacima za vodoinstalacije su dali savete o glavnim znakovima da treba da otpušite lavabo u kupatilu, čak i kada voda i dalje otiče.

Krčanje (žuborenje)

Ako čujete krčanje ili žubor iz lavaboa u kupatilu, nešto definitivno nije u redu.



- Vodovod u vašem domu je dizajniran tako da maksimalno obezbedi protok vazduha kroz sistem, pa ako čujete krčanje, najbolje je da reagujete na vreme. Kod lavaboa u kupatilu konkretno, može postojati delimično začepljenje koje zadržava vazduh, a zatim ga polako oslobađa - kaže Roj Barnes, vlasnik kompanije za vodoinstalacije.



Barnes dodaje da, ako očistite odvod, a i dalje čujete krčanje, najbolje je pozvati vodoinstalatera kako bi se proverilo da li postoji problem sa ventilacijom u celom sistemu.

Sporo oticanje vode

Ako voda u vašem lavabou otiče sporo, reagujte odmah. Osim što je ovo najočigledniji znak zapušenja, to je i jasan signal da bi moglo doći do potpunog zagušenja u skorije vreme.



- To zapušenje može biti kombinacija stvari poput kose, naslaga sapuna, mrtvih ćelija kože i organskog otpada koji se nakuplja - kaže Tajler Pitenger.



Pitenger upozorava da se ne oslanjate previše na hemijska sredstva ili enzimskih sredstava za čišćenje odvoda.



- Uvek kažem vlasnicima kuća da te tečnosti samo ‘operu kosu’, sapunica i druge materije se isperu, ali masa dlaka ostaje i vremenom ponovo skuplja prljavštinu, pa se problem stalno vraća - objašnjava on

Neprijatni mirisi iz odvoda

Budimo iskreni, niko ne želi neprijatan miris iz odvoda dok koristi kupatilo.



- Neprijatni mirisi iz odvoda su česta žalba vlasnika kuća, a u slučaju lavaboa u kupatilu, najčešći uzrok je organski otpad ili sluz koja se razvija unutra - kaže Pitenger.

Kako sami da otpušite lavabo?

Ako želite da pokušate sami da otpušite lavabo, postoji nekoliko koraka koje možete preduzeti pre nego što pozovete vodoinstalatera.



- Prvo uklonite mehanizam čepa (pop-up sklop), odnosno deo koji zatvara odvod u sudoperi, i očistite ga. Možda ćete tamo pronaći malo kose i nečistoća, i to može biti i ceo uzrok problema - kaže Barnes, piše The spruce.



Pitenger preporučuje da uklonite i očistite sifon, oblikovanu cev ispod lavaboa.



- Za to će vam obično trebati podesivi ključ i kanta da uhvatite vodu, ali kod mnogih modernih PVC P-sifona spojeve možete čak otpustiti rukom. Skinite P-sifon, ispraznite ga i očistite ako je pun nečistoća, zatim ga ponovo sastavite i testirajte - daje savet.



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