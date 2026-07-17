Mnogi penzioneri u Srbiji ne znaju ovo pravilo - zbog jednog ugovora mogu da ostanu bez penzije

Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da pravila nisu ista za sve. Dok jedni mogu bez ograničenja da zasnuju radni odnos i čak povećaju svoju penziju, drugi zbog pogrešnog ugovora rizikuju da ostanu bez mesečnih primanja.

Ko sme da radi, pod kojim uslovima i kada PIO fond može da obustavi isplatu penzije, za Blic objašnjavaju dr Snežana Šantić iz Udruženja penzionera „Stari grad“ i advokat Srđan Arbutina.

Mnogi rade zbog novca, ali i da ne ostanu sami

Dr Snežana Šantić kaže da penzioneri danas često nastavljaju da rade ne samo zbog finansijske situacije već i zbog potrebe da ostanu aktivni.

"Nije lako biti penzioner u Srbiji danas. Četiri zida – to nije dobro. Zidovi ne znaju ni da plaču ni da se smeju kad ostanete sami. Zato insistiram na tome da penzioneri izlaze iz kuće i da budu aktivni. Sa druge strane, mnoge firme dolaze u naše savetovalište na Starom gradu jer im trebaju penzioneri. Oni znaju posao, odgovorni su, poštuju radno vreme i hijerarhiju, što je poslodavcima danas izuzetno važno. "

Kako navodi, najčešće je reč o poslovima u trgovinskim lancima, gde penzioneri rade četiri ili osam sati dnevno i na taj način dopunjuju kućni budžet.

Starosni penzioneri mogu da rade bez ograničenja

Advokat Srđan Arbutina objašnjava da starosni penzioneri imaju najšira prava.

Oni mogu da zaključe ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme, ali i da rade preko ugovora o delu, autorskog ugovora ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

Jedino pravilo jeste da između odlaska u penziju i novog zaposlenja mora postojati pauza od najmanje jednog dana.

Invalidski penzioneri mogu ostati bez penzije

Najstroža pravila važe za korisnike invalidske penzije.

Ukoliko zaključe klasičan ugovor o radu i budu prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje, PIO fond može pokrenuti postupak koji može dovesti do obustave invalidske penzije.

Izuzetak su profesionalna vojna lica i policajci, koji pod određenim uslovima mogu biti angažovani u drugoj delatnosti.

Porodični penzioneri imaju finansijski limit

Korisnici porodične penzije mogu da rade isključivo preko ugovora van radnog odnosa, ali njihova mesečna primanja ne smeju preći zakonom propisan limit.

Za ovu godinu maksimalni dozvoljeni mesečni prihod iznosi 51.297 dinara.

Ukoliko se taj iznos premaši, postoji rizik od gubitka prava na porodičnu penziju.

Kada penzioner može da poveća svoju penziju?

Penzioneri koji rade mogu da podnesu zahtev za novo obračunavanje penzije, ali tek nakon što ostvare najmanje godinu dana neprekidnog staža uz uredno plaćene doprinose.

Dr Snežana Šantić upozorava da mnogi imaju pogrešna očekivanja.

"Mnogi misle da će im se penzija prosto uvećati na poslednji iznos koji primaju. To ne funkcioniše tako. Revizija se radi na prvobitno rešenje koje su dobili kada su prvi put otišli u penziju. Radi se kompletan preračun celokupnog radnog staža ispočetka, tako da povećanja nisu drastična, ali je svaki dinar dobrodošao."

Dodaje i da se preko 45 godina ukupnog radnog staža više ne ostvaruje dodatno povećanje penzije.

"Sami sebi pojedemo deo penzije"

Poseban problem predstavljaju poslovi u sivoj zoni, kada deo zarade nije prijavljen.

Dr Šantić upozorava:

"Sve što niste uplatili u PIO fond, sutra se uopšte ne računa u vašu penziju. Razumem da je u pitanju gašenje požara, da je teško živeti i da je sve skupo, pa ljudima treba novac odmah. Ali ako vam poslodavac ne plaća kompletne doprinose, vi ste u startu sami pojeli deo svoje penzije."

Šta savetuju stručnjaci?

Sagovornici preporučuju penzionerima da ostanu aktivni dok god im zdravstveno stanje to dozvoljava, ali i da redovno proveravaju da li im poslodavac uplaćuje doprinose u PIO fond.

Takođe, pre potpisivanja bilo kakvog ugovora savetuje se konsultacija sa stručnim licem ili korišćenje besplatne pravne pomoći kako bi se izbegle greške koje mogu dovesti do gubitka prava na penziju.

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