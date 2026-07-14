Jedna od najčešćih grešaka jeste ostavljanje otkopčanog rajsferšlusa na farmerkama ili drugoj garderobi pre ubacivanja u veš mašinu.

Mnogi vode računa da isprazne džepove, ali zaboravljaju da zakopčaju rajsferšlus. Upravo taj mali detalj može napraviti više problema nego što većina očekuje.

Zašto treba zakopčati rajsferšlus?

Tokom pranja, a naročito za vreme centrifuge, odeća se velikom brzinom okreće u bubnju veš mašine. Metalni klizač i zupci rajsferšlusa tada mogu da se zakače za druge komade garderobe.

Posledica mogu biti izvučeni konci, oštećenja na majicama, džemperima ili osetljivim tkaninama, ali i brže habanje samog rajsferšlusa.

Vremenom zatvarač može da oslabi, pa da počne sam da se otkopčava tokom nošenja.

Kako pravilno prati farmerke?

Pre nego što farmerke stavite u veš mašinu, preporučuje se da:

ispraznite sve džepove;

zakopčate rajsferšlus;

okrenete farmerke na naličje.

Na taj način rajsferšlus neće oštećivati drugu garderobu, a i same farmerke će duže zadržati izgled i kvalitet.

Šta je sa dugmićima?

Za razliku od rajsferšlusa, dugmad na košuljama, bluzama i drugim odevnim predmetima preporučljivo je ostaviti otkopčana.

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Ako se peru zakopčana, tokom okretanja bubnja trpe dodatno opterećenje, pa postoji veća mogućnost da se konac istegne ili dugme otpadne.

Mala promena navike pre svakog pranja može pomoći da garderoba traje znatno duže i ostane očuvana i nakon velikog broja ciklusa u veš mašini.

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