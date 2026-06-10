Iako mnogi misle da je ovo idealan, nekomplikovan program za svakodnevni veš koji se pere u veš mašini i koji ne zahteva posebnu pažnju, istina je potpuno drugačija.



Ovaj ciklus nije namenjen za robusnu svakodnevnu odeću, već isključivo za osetljivije komade poput bluza, košulja i odeće od sintetičkih vlakana (poliester, viskoza, poliamid), kao i za mešavine sa pamukom.



Mašina u ovom programu koristi viši nivo vode, smanjuje okretaje bubnja i skraćuje fazu centrifuge kako se takva odeća ne bi gužvala i kako bi zadržala formu. Ako pak perete čist pamuk, proizvođači izričito savetuju da koristite standardni program za pamuk, a ne ovaj.

Zabluda: To nije najnežniji program!

Jedna od najvećih zabluda je da je program za "lako održavanje" najnežniji program koji vaša veš mašina nudi. Ako u njega ubacite osetljivu čipku, donji veš ili fine pletene stvari, pravite grešku jer je za njih ovaj program previše grub.



Za takve stvari uvek birajte program za osetljiv veš (ili "ručno pranje"), koji pere na nižim temperaturama od 20 do 30 stepeni, sa još višim nivoom vode i izuzetno blagim okretajima bubnja.

Zlatno pravilo: Nikada ne punite bubanj do vrha

Ako već koristite program za lako održavanje, morate znati još jedno presudno pravilo – mašina ne sme biti puna! Proizvođači preporučuju da bubanj napunite samo do pola. Zbog čega? Ako ga prepunite, odeća nema dovoljno prostora za kretanje u vodi i tkanine se neprestano trljaju jedna o drugu, što dovodi do oštećenja i tankih mesta na odeći. Pored toga, prašak i voda ne mogu da dopru do svih mesta, pa veš na kraju izgleda oprano, ali nije zaista čist.

Tihi udar na vaš novčanik

Ono što će vas možda najviše iznenaditi jeste činjenica da programi za lako održavanje i osetljiv veš zapravo nisu nimalo ekološki niti ekonomični. Zbog toga što zahtevaju manju količinu veša, a koriste više vode i često duže rade, oni troše znatno više vode i struje po kilogramu odeće u poređenju sa standardnim programima, piše Žena.



Ukoliko želite da uštedite, pametnije je da bubanj napunite do kraja i koristite standardne programe na nižim temperaturama, a osetljive tkanine skupljate dok ne budete imali dovoljno za jedno poluprazno pranje u specijalnom ciklusu.



Dugoročno gledano, pravilno održavanje garderobe štedi više resursa od bilo kog štedljivog programa na mašini.



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