Mnogo važnije od brzih trikova jeste ono što svakodnevno unosimo u organizam. Upravo zato stručnjaci savetuju više prirodnih namirnica koje smiruju želudac i pomažu varenju.

Kupus i šargarepa kao saveznici želuca

Među namirnicama koje posebno prijaju stomaku izdvajaju se sirovi kupus i šargarepa.Kupus pomaže sluzokoži želuca i često se preporučuje ljudima koji imaju problem sa kiselinom, nadutošću i osećajem težine posle jela. Šargarepa je bogata vlaknima i korisnim sastojcima koji podržavaju varenje, naročito kada se jede sveža.

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Luk mnogima pravi problem

Iako je veoma zdrav, luk kod pojedinih ljudi izaziva nadutost i iritaciju želuca. Međutim, postoji jednostavan trik koji može pomoći.Kada se isečen luk kratko potopi u vodu, postaje blaži za stomak jer gubi deo jakih sumporastih jedinjenja. Mnogi ga zato kombinuju sa sirom ili pavlakom kako bi bio lakši za varenje.

Problem nije samo u hrani

Kiselina i bol u želucu često nisu povezani samo sa jednom namirnicom, već i sa načinom života.

Preskakanje obroka, stres, masna hrana, prejedanje i neredovna ishrana dodatno opterećuju želudac i stvaraju osećaj pečenja i težine. Zato mnogi stručnjaci savetuju laganije obroke, više vlakana i manje industrijske hrane.Najvažnije je da slušate svoje telo, jer želudac često prvi pokazuje kada organizam više ne može da izdrži tempo svakodnevice, piše K1 info.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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