Pre nego što su prodavnice bile pune različitih namaza, naše bake su leto čuvale u teglama - a džem od borovnica bio je jedan od onih specijaliteta koji se sa nestrpljenjem čekao.

Ovaj recept je jednostavan, a rezultat je bogat ukus borovnice, blaga slatkoća i savršena tekstura. Idealan je za palačinke, hleb sa puterom, kolače, ali i kao mali dodatak uz jutarnju kafu, piše Ona.rs.

Sastojci za domaći džem od borovnica:

2 kg svežih borovnica

150 g šećera

1 limun

pola kesice džemfiks-a

Priprema:

1. Pripremite borovnice

Borovnice dobro operite, a zatim ih lagano izgnječite rukama kako bi pustile sok. Stavite ih u posudu za kuvanje, dodajte šećer i ostavite da odstoje oko dva do tri sata. Na taj način voće će pustiti još više ukusa.

2. Kuvajte polako do savršene gustine

Stavite borovnice na jaku vatru dok ne provru, a zatim smanjite temperaturu i nastavite kuvanje oko 45 minuta. Tokom prvih minuta kuvanja skidajte penu koja se pojavljuje na površini kako bi džem ostao lep i čist.

3. Dodajte limun za posebnu aromu

Limun oljuštite i isecite na deblje kriške, pa ga dodajte u borovnice. Kuvajte zajedno još oko 15 minuta kako bi pustio miris i blagu svežinu. Nakon toga izvadite kriške limuna.

Ako džem nije dovoljno gust, umešajte pola kesice džemfiksa pomešanog sa dve kašike šećera i nastavite kuvanje dok ne dobijete željenu teksturu.