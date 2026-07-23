Penzioner iz Šumadije danas ne živi u svom domu. Dane provodi kod najboljeg prijatelja, čoveka koji mu je otvorio vrata onda kada su mu, kako kaže, najbliži zatvorili svoja.

Njegova priča počela je kao želja jednog oca da pomogne sinu i snaji. Kada se ukazala potreba za renoviranjem porodične kuće, nije mnogo razmišljao. Uložio je svoju ušteđevinu, novac koji je čuvao godinama, kako bi kuća bila sređena i kako bi svi mogli da žive zajedno.

Za njega to nije bio samo građevinski posao. Bio je to san o porodičnom domu, o tome da će u starosti imati svoje mesto pored ljudi koje najviše voli. Ali, kada su poslednji radovi završeni i kada je kuća dobila novo lice, odnos u porodici se promenio.

Prema njegovim rečima, sin i snaja su odlučili da više ne žele da živi sa njima. Čovek koji je pomagao da se kuća obnovi i koji je u nju uložio ono što je imao, morao je da ode.

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Sa sinom i snajom više ne razgovara

Najviše ga, kako priča, ne boli samo to što je ostao bez doma, već osećaj da je izdao sam sebe verujući da će dobrota i pomoć porodici biti uzvraćeni.

"Nisam tražio ništa posebno. Samo sam želeo da budemo porodica i da imam gde da provedem svoje penzionerske dane", kazao je on.

Umesto toga, utočište je pronašao kod prijatelja koji mu je pružio ono što mu je u tom trenutku bilo najpotrebnije - krov nad glavom i osećaj da nije sam.

Njegova priča još jednom otvara teško pitanje sa kojim se suočavaju mnoge starije osobe: koliko mogu da se oslone na najbliže i šta se dešava kada svoju sigurnost stave u tuđe ruke.

Mnogi roditelji tokom života pomažu deci - daju im novac, nekretnine, nasledstvo ili svoju ušteđevinu, verujući da time grade zajedničku budućnost. Međutim, stručnjaci često upozoravaju da stariji ljudi moraju voditi računa o sopstvenoj sigurnosti i pravima, čak i kada pomažu najbližima.

Za ovog penzionera iz Šumadije, najveća rana nije novac koji je izgubio. Kaže da mu najteže pada što je izgubio odnos sa sinom. Jer kuća može da se popravi, zidovi mogu ponovo da se sagrade, ali poverenje koje se jednom sruši teško se vraća.

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