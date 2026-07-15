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"Imaš 15 minuta da se spakuješ i iseliš" - posle 25 godina braka, Jovanka je uradila nešto što muž nije ni sanjao

 

Jedan telefonski poziv bio je dovoljan da se život Jovanke iz Kraljeva potpuno promeni. 

Autor:  Nina Stojanović
15.07.2026.11:02
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"Imaš 15 minuta da se spakuješ i iseliš" - posle 25 godina braka, Jovanka je uradila nešto što muž nije ni sanjao
Foto: Shutterstock | Shutterstock / Gorodenkoff
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Posle 25 godina braka muž joj je saopštio da ima samo 15 minuta da spakuje stvari i napusti stan. Umesto da se slomi, donela je odluku koja joj je promenila život i pokazala da nikada nije kasno za novi početak.

Telefonski poziv koji je stavio tačku na brak

"Spakuj stvari. Za 15 minuta taksi će biti ispred zgrade. Od ovog trenutka više nisi moja žena."

Te reči Jovanka nikada neće zaboraviti. U trenutku kada je zazvonio telefon sedela je u kancelariji agencije za nekretnine i potpisivala ugovor o zakupu stana. Nije zaplakala, nije se raspravljala. Samo je završila potpisivanje dok je sa druge strane slušalice njen muž hladnim glasom ponavljao da se iseli.

Sve je počelo mnogo ranije

Tri meseca pre tog poziva supružnici su saznali da će zgrada u kojoj su proveli više od dve decenije biti srušena zbog rekonstrukcije. Stanari su imali pravo na novčanu naknadu, ali ona nije bila dovoljna da kupe novi stan u gradu.

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Dok je Jovanka razmišljala kako da sačuvaju život koji su godinama gradili, njen muž je video priliku da ostvari svoj san – da kupi plac van grada i sagradi kuću.

Njegovi planovi bili su detaljno razrađeni. Govorio je o bašti, voćnjaku i mirnom životu, ali u njima nije bilo mesta za ono što je Jovanka želela. Niko je nije pitao da li želi da napusti posao u biblioteci, prijatelje i život na koji je navikla.

Prvi put posle mnogo godina rekla je "ne"

Prelomni trenutak dogodio se kada ju je odveo da vidi plac.

Dok je on zamišljao buduću kuću, ona je gledala prazno polje, daleko od grada, prodavnice, lekara i svega što joj je bilo važno.

Tada je prvi put sebi priznala da ne želi takav život.

Želela je mali stan u gradu, svoju fotelju pored prozora, police sa knjigama, cveće na prozorskoj dasci i mogućnost da prošeta kad god poželi.

To možda nije bio veliki san, ali je bio njen.

Sestrin savet promenio joj je život

U trenucima kada nije znala šta da radi, pozvala je stariju sestru Tatjanu.

Umesto utehe, dobila je jedno pitanje koje joj je promenilo pogled na sve.

"To su njegovi snovi. A gde su tvoji?"

Nakon tog razgovora otišla je kod advokata i prvi put saznala da ima jednako pravo na zajedničku imovinu i da njen pristanak nije puka formalnost.

Taj razgovor vratio joj je samopouzdanje koje je godinama potiskivala.

Počela je da gradi svoj novi početak

Ubrzo je pronašla dodatni posao, počela da obilazi stanove za izdavanje i da pravi plan kako bi mogla da nastavi život sama.

Kaže da tada nije tražila samo novi stan.

Tražila je mesto na kojem će ponovo pronaći sebe.

Kada je ušla u mali jednosoban stan sa velikim prozorom, znala je da je upravo to ono što želi.

Odluka koja je promenila sve

Prelomni trenutak dogodio se kada je njen muž bez njenog znanja uzeo zajedničku ušteđevinu i dao kaparu za plac.

Tada je shvatila da njeno mišljenje više ništa ne znači.

Mirno mu je rekla:

"Nemamo zajedničku budućnost. Ne na tom placu."

Usledila je velika svađa, ali ovoga puta nije odustala.

Odlučila je da uzme svoj deo zajedničke imovine i započne život ispočetka.

Iz stana je otišla sa jednim koferom

Dok je muž bio na pecanju, uz pomoć sina spakovala je samo ono što joj je bilo najvažnije.

Nekoliko kutija sa knjigama.

Porodične albume.

Ljubičice koje je godinama negovala.

I stari fotoaparat, svoju davno zaboravljenu ljubav iz mladosti.

Kada je zatvorila vrata stana u kojem je provela 25 godina, kaže da nije osećala tugu.

Samo veliko olakšanje.

Danas kaže da se nikada nije pokajala

Nakon razvoda sud je zajedničku imovinu podelio na jednake delove.

Od svog dela kupila je mali stan u gradu.

I dalje radi u biblioteci, neguje ljubičice koje danas prekrivaju čitavu prozorsku dasku i vikendom šeta gradom sa starim fotoaparatom, fotografišući ulice, stare fasade i ljude.

Bivši muž je povremeno pozove.

Živi na placu na kojem je želeo da sagradi kuću, ali taj san nikada nije ostvario.

Jovanka kaže da ga sasluša bez ljutnje.

"To je sada samo deo mog prošlog života."

Na kraju poručuje da nikada nije kasno da čovek posluša sebe, piše Stil Kurir

Ponekad je, kaže, za novi početak dovoljan jedan kofer, nekoliko saksija cveća i hrabrost da prvi put u životu izgovorite ono najteže: Ne

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ispovest brak razvod bivši muž

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