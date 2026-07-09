Istina o poreklu može promeniti nečiji život, ali ono što se dogodilo jednoj dvadesetčetvorogodišnjoj devojci prevazilazi gotovo svaku zamislivu porodičnu priču. Roditelji su joj od detinjstva govorili da je usvojena, a tek mnogo godina kasnije, zahvaljujući DNK testu, saznala je da to nije istina.

Svoju ispovest anonimno je podelila na forumu Reddit, gde je izazvala hiljade reakcija korisnika koji pokušavaju da objasne zbog čega bi roditelji detetu godinama skrivali pravu istinu.

Roditelji su joj sa pet godina rekli da je usvojena

Kako je napisala, odrasla je u porodici punoj ljubavi i podrške. Roditelji su joj još kada je imala pet godina objasnili da je usvojena, ali su joj uvek govorili da je vole kao svoje biološko dete.

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"Potičem iz porodice u kojoj imamo veoma bliske odnose, kako sa užom, tako i sa širom familijom. Roditelji su mi rekli da sam usvojena, ali su me uvek smatrali svojom ćerkom. Nikada me nisu zlostavljali, pružili su mi sve što mi je bilo potrebno, platili fakultet i sada mi pomažu da završim master studije", napisala je.

Zbog toga nikada nije sumnjala u njihovu priču niti je osećala potrebu da proverava svoje poreklo.

Jedan poklon za rođendan promenio je sve

Za svoj 24. rođendan od dečka je dobila DNK test.

Ideja je bila jednostavna – da zajedno istraže svoje porodično poreklo i saznaju nešto više o precima.

"Pitao me je da li želim da zajedno uradimo DNK test. Rekao je da bi bilo zanimljivo da saznamo više o svojim korenima, pa sam pristala. Bila sam radoznala da možda jednog dana upoznam svoju biološku porodicu", napisala je.

Međutim, rezultati koje je dobila potpuno su je šokirali.

Rezultati DNK testa otkrili su neverovatnu istinu

Umesto nepoznatih rođaka, DNK analiza pokazala je nešto sasvim drugo.

"Kada sam dobila rezultate, ostala sam bez teksta. Moja usvojiteljska porodica zapravo je moja biološka porodica."

Kako navodi, obe bake i oba deke podudarali su se sa njenim DNK profilom, kao i veliki broj rođaka sa obe strane porodice.

"Bilo je potpuno nestvarno. Moji roditelji nisu radili DNK test, ali su uvek govorili da im on nije potreban jer znaju ko su."

Ni brat nije znao istinu

Zbunjena rezultatima, razgovarala je sa starijim bratom, koji takođe veruje da je usvojen.

Međutim, ni on nije imao nikakvo objašnjenje.

"Počeo je i sam da preispituje sve. Ne seća se ni kada sam prvi put došla kući. Sada ozbiljno razmišljam da razgovaram sa roditeljima i pitam ih šta se zaista dogodilo."

Korisnici Reddita ponudili više mogućih objašnjenja

Njena ispovest izazvala je veliku pažnju na Redditu, a mnogi korisnici pokušali su da objasne kako je moglo doći do ovakve situacije.

Jedan od komentatora smatra da je moguće da je usvojena unutar šire porodice.

"Nije neuobičajeno da dete usvoje članovi porodice. Moguće je da je vaša biološka majka bila neka rođaka ili tetka koja je bila veoma mlada kada vas je rodila."

Drugi korisnik izneo je drugačiju pretpostavku.

"Ako se vaš DNK podudara sa obe strane porodice, moguće je da je neko od bliskih rođaka pomogao vašim roditeljima zbog problema sa plodnošću, ali da je cela priča godinama ostala tajna."

Treći je savetovao da razgovor sa roditeljima započne mirno i bez optužbi.

"Najpre ih pitajte od koga ste usvojeni, a zatim im pokažite rezultate DNK testa. Tek tada ćete možda saznati celu istinu."

Zašto je ova priča izazvala toliku pažnju?

Iako su usvajanja i porodične tajne oduvek izazivale veliko interesovanje javnosti, ova ispovest posebno je potresla korisnike društvenih mreža jer se ne radi o detetu koje je tek otkrilo svoje biološke roditelje, već o osobi koja je godinama živela u uverenju da je usvojena, da bi na kraju saznala da je njena porodica zapravo bila njena biološka porodica sve vreme.

Šta je pravi razlog zbog kojeg su joj roditelji ispričali ovakvu priču, za sada ostaje nepoznato, piše yumama.mondo.rs

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