Sve se više ističe da kvasac i šećer mogu stimulisati aktivnost korisnih mikroorganizama u zemljištu, što indirektno poboljšava rast biljaka.
Međutim, upozoravaju da takva mešavina nije zamena za uravnoteženo đubrenje, već može poslužiti kao dodatna pomoć zdravom zemljištu.
Paradajz pripada grupi biljaka poznatih kao veliki potrošači hranljivih materija. Za pravilan razvoj i bogatu žetvu potrebno im je dovoljno azota, fosfora, kalijuma i magnezijuma, zbog čega ih je potrebno redovno prihranjivati tokom cele sezone.
Sam šećer ne sadrži hranljive materije koje biljka može da koristi.
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Međutim, može poslužiti kao izvor energije za korisne mikroorganizme u zemljištu. Njihova povećana aktivnost doprinosi razgradnji organske materije, oslobađajući hranljive materije koje biljka lakše apsorbuje. Zato baštovani ne smatraju šećer đubrivom, već aditivom koji stimuliše biološku aktivnost zemljišta. Kvasac ima sličan efekat.
Bogat je proteinima, vitaminima B grupe i živim kulturama koje mogu stimulisati razvoj mikroorganizama u zemljištu. Prema rečima hortikulturnih stručnjaka, zdravo i aktivno zemljište jedan je od ključnih preduslova za jak koren i kvalitetan rast paradajza.
Kako pripremiti prirodno đubrenje? Za pripremu ove smese biće vam potrebno: 1 litar mlake vode 10 grama svežeg pekarskog kvasca 20 grama šećera.
Kvasac se zdrobi i pomeša sa šećerom, zatim prelije mlakom vodom i dobro promeša. Može se koristiti voda iz slavine ili kišnica.
Ako koristite suvi kvasac, prvo ga treba rastvoriti u toploj vodi. Smesu treba ostaviti da fermentira oko nedelju dana. Dobijeni koncentrat se pre upotrebe razblaži vodom.
Jedan litar koncentrata je dovoljan za oko deset litara vode za zalivanje.
Stručnjaci, međutim, upozoravaju na oprez Iako se ovaj recept često deli među baštovanima i na društvenim mrežama, agronomi naglašavaju da ne postoje čvrsti naučni dokazi da će kvasac i šećer sami po sebi značajno povećati prinose paradajza.
Njihova najveća korist je mogući pozitivan efekat na mikrobiološku aktivnost zemljišta. Za zdrav rast paradajza, najvažnije su i dalje kvalitetno zemljište, dovoljno sunčeve svetlosti, pravilno zalivanje i uravnoteženo đubrenje koje obezbeđuje sve potrebne hranljive materije, piše tportal.
Drugim rečima, ova mešavina može biti koristan dodatak nezi bašte, ali ne može zameniti osnovne potrebe biljke.
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