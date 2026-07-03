Boja na pamuku nije zalepljena za vlakno zauvek, ona se ispira sa svakim pranjem odeće. Dobra vest: u kuhinji već imate stvar koja je zadržava na mestu.



Belo alkoholno sirće. Pola šolje, oko 120 mililitara, sipate direktno u pregradu za omekšivač pre nego što pokrenete mašinu. Sirće zatvara vlakna pamuka i sprečava da pigment iscuri u vodu.



Bonus: skida naslage deterdženta i kamenca koje crne stvari čine zagasitim i tvrdim. Mirisa na sirće nema kad se veš osuši, ispari potpuno.

Zašto baš crna odeća prva strada leti?

Leti perete češće, znojite se više, pa garderoba ide u mašinu na svaka dva dana. Svako pranje je jedan ciklus ispiranja boje. Toplota ubrzava proces, zato vam crne majice posle mesec dana izgledaju kao da su godinama nošene. Sirće tu radi kao kočnica, usporava beg pigmenta i čuva tu duboku crnu nijansu.

Koliko sirćeta ide i kako tačno?

Za standardnu mašinu od 6 do 7 kilograma ide pola šolje belog sirćeta. Nemojte ga mešati sa deterdžentom u istu pregradu, ide odvojeno, u deo za omekšivač. Operite na 30 stepeni, ne na višoj. Topla voda iznad 40 stepeni opušta vlakno i tad sirće ne pomaže. Program za osetljivo ili kratko pranje sasvim je dovoljan za crni veš koji nije jako prljav.



- Pola šolje belog sirćeta u pregradu za omekšivač



- Deterdžent u svoju pregradu, dvostruko manje nego inače



- Temperatura najviše 30 stepeni



- Crnu odeću okrenite naopako pre pranja



- So, ako sirće nemate pri ruci



Krupna kuhinjska so radi sličan posao za prvi put kada perete novu crnu stvar. Sipajte jednu kašiku soli direktno u bubanj, na sam veš. So pomaže da se nova boja fiksira i ne pušta u kasnijim pranjima. Stari trik koji su naše bake koristile za farmerice da ne ostavljaju plave tragove na rukama.

Sušenje rešava pola problema

Sunce je najveći neprijatelj crne garderobe. Pola sata na jakom julskom suncu i crna majica je za nijansu svetlija. Sušite tamnu odeću u hladu, na terasi ili u prostoriji uz odškrinut prozor. U malim stanovima, gde veš često stoji na sušilici u sobi, okrenite ga naopako da gornja strana ne bledi, piše Ona.

Šta zaista uništava crnu boju u mašini?

Previše deterdženta. Eto greške koju većina nas pravi. Mislimo da više praška znači čistije, a zapravo se višak ne ispere do kraja i ostaje kao sivkasti film na tkanini.



Za crne stvari koristite upola manju dozu od preporučene na kutiji i dodajte sirće. Račun za deterdžent vam padne, a garderoba ostaje crna mesecima duže.



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