Da li ste ikada primetili da vas odeća svrbi ili iritira kožu? U tom slučaju, možda problem nije u koži, već u materijalu koji nosite.

Ljudi sa osetljivom kožom sve češće obraćaju pažnju na sastav tkanina, kako bi birali udobniju i bezbedniju odeću koja ne izaziva iritacije.

Ključ je u tome da slušate svoju kožu i birate ono u čemu se osećate prijatno i sigurno.

Zašto neke tkanine iritiraju kožu?

Iritacija se najčešće javlja zbog:

trenja i grube teksture materijala





zadržavanja toplote i znoja





hemikalija koje se koriste u obradi tkanine





deterdženata i omekšivač.



Neki tekstili se čak tretiraju supstancama poput formaldehida kako bi se sprečilo gužvanje, što može dodatno iritirati kožu.

Zato se nova odeća uvek preporučuje da se opere pre nošenja, naročito kod osoba sa osetljivom kožom.

Koje tkanine su prirodne?

Pamuk je jedna od najbezbednijih opcija. Dobija se od biljke pamuka i koristi se za majice, posteljinu, peškire i donji veš. Propušta vazduh i smanjuje znojenje.

Lan

Lan je prirodna, lagana i veoma izdržljiva tkanina. Dobija se od biljke lana i poznat je po tome što hladi kožu i retko izaziva alergije.

Konoplja

Tkanina od konoplje je čvrsta, prozračna i dobro upija vlagu. Vremenom postaje sve mekša i često se koristi u kombinaciji sa drugim vlaknima.

Tkanine životinjskog porekla

Svila

Svila je izuzetno glatka i nežna. Dobija se od niti koje proizvode svilene bube. Veoma je prijatna za kožu i retko izaziva iritacije.

Vuna

Vuna dobro greje i prirodno reguliše vlagu, ali može izazvati svrab kod osetljive kože. Merino vuna je blaža i mekša alternativa.

Kašmir



Kašmir je jedna od najmekših i najluksuznijih tkanina. Topao je, lagan i uglavnom ne iritira kožu, ali je skuplji, piše Glossy.



Bambusova tkanina često se smatra potpuno prirodnom, ali u većini slučajeva prolazi kroz hemijsku obradu. Najčešće se dobija kao bambus viskoza.

Ipak, i pored obrade, ova tkanina je:

veoma mekana





prozračna





dobro upija vlagu





brzo se suši

Zbog toga se često preporučuje osobama sa osetljivom kožom i problemima poput dermatitisa.



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