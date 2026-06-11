Ova nutritivno vredna namirnica sa blagim orašastim ukusom puna je hranljivih materija.

Zbog svojih čudotvornih svojstava, konzumirali su ih i stari Egipćani, Grci i Rimljani. Danas se često preporučuju u ishrani vegana i vegetarijanaca, ali svi mogu imati koristi od njih, bez obzira na ishranu.

Laneno seme je bogato: omega-3 masnim kiselinama, tačnije alfa-linolenskom kiselinom (ALA), koja smanjuje upalne procese u telu, štiti srce i kardiovaskularni sistem, a neka istraživanja pokazuju i da smanjuje nivo lošeg holesterola u krvi. dijetetskim vlaknima koja snižavaju visok krvni pritisak i poboljšavaju funkcionisanje sistema za varenje proteinima koji grade sve mišiće u telu vitaminom B1, magnezijumom, cinkom i selenom, koji jačaju imuni sistem. Stručnjaci savetuju da je bolje konzumirati laneno seme u mlevenom obliku jer se lakše vari.

Možete ih kupiti već mlevene u prodavnicama ili cele i sameljiti ih u blenderu, seckalici za povrće ili mlincu za kafu. U zavisnosti od količine i marke, variraju i cene lanenog semena. Pakovanje od pola kilograma celog semena može se naći u prodavnicama zdrave hrane za već od dva evra.

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Kako jesti laneno seme?

Preporučuje se da dnevno konzumiramo 1 kašiku mlevenog lanenog semena. Možete ih dodati u jutarnju ovsenu kašu, jogurt ili smuti. Pomešajte ih sa senfom, majonezom ili bilo kojim drugim sličnim sosom prilikom pripreme sendviča ili preliva za salatu. Pospite ih po tostu sa avokadom, ali i prilikom pripreme različitih vrsta hleba i peciva.

Laneno seme možete koristiti kao zamenu za jaja prilikom pečenja deserta, piše Pun kufer.

Kako napraviti "vegansko jaje" za pečenje kolača?

Pomešajte jednu kašiku mlevenog lanenog semena sa tri kašike vode i sačekajte nekoliko minuta da se smesa zgusne. Koristite laneno seme pripremljeno na ovaj način umesto jednog jajeta prilikom pečenja kolača, pita i sličnih deserta.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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