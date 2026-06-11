Donosimo vam recept za najbolji domaći hleb koji će biti mekan i svež danima.

Za recept vam je potrebno 350 grama brašna, 100 grama kiselog mleka, 1 kašičica praška za pecivo i 100 mililitara mineralne vode.

Recept za domaći mekani hleb

Priprema: Prosejte brašno sa praškom za pecivo u posudu, dodajte kiselo mleko i mineralnu vodu i umesite mekše testo.

Testo je potrebno dugo mesiti, i mora biti glatko.

Koristeći brašno, razvucite ga rukama na veličinu pleha za pečenje od približno 22 centimetra.

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Premažite testo mlekom i izbockajte hleb viljuškom da biste dobili tu meku, prozračnu strukturu, piše Dnevno.hr

Pecite ga u zagrejanoj rerni dok ne porumeni.

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