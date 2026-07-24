Penzioneri u Srbiji ponovo će moći da konkurišu za turističke vaučere u vrednosti od 10.000 dinara. Vlada Srbije obezbedila je 30.000 vaučera za odmor u domaćim destinacijama, a prijavljivanje počinje 3. avgusta na šalterima Pošte Srbije, piše RTS.

Nova uredba o turističkim vaučerima ima za cilj da pomogne najstarijim građanima, ali i da dodatno podrži domaći turizam, banje, planine, seoska domaćinstva i druge turističke destinacije širom Srbije.

Za ovu godinu pravo na vaučere imaju penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara.

Kada počinje prijavljivanje za turističke vaučere?

Prijava građana počinje 3. avgusta u 8 časova, a zahtevi će moći da se podnesu na šalterima Pošte Srbije širom zemlje.

Pre prijavljivanja građana, potrebno je da se prijave i ugostitelji koji žele da učestvuju u programu.

Prijava ugostitelja počinje 25. jula u ponoć i trajaće do 31. avgusta, nakon čega će biti objavljena lista objekata u kojima vaučeri mogu da se koriste.

Građani će nakon objavljivanja liste moći da rezervišu smeštaj i podnesu zahtev za vaučer.

Ko ima pravo na vaučer od 10.000 dinara?

Ove godine turistički vaučeri namenjeni su:

penzionerima sa penzijom do 80.000 dinara

građanima koji ispunjavaju uslove propisane uredbom

Najvažnija promena u odnosu na prethodne godine jeste što su sada jasno određene kategorije korisnika, dok sama procedura prijavljivanja ostaje gotovo ista.

Kako izgleda prijava za turistički vaučer?

Procedura je jednostavna, a građani treba da pripreme:

rezervaciju smeštaja u objektu koji učestvuje u programu

popunjen prijavni formular

dokaz da ostvaruju pravo na vaučer, odnosno potvrdu o visini penzije

Nakon predaje zahteva na šalteru Pošte Srbije, podaci se proveravaju, uključujući i proveru u PIO fondu.

Kada se utvrdi da građanin ispunjava uslove, dobija personalizovani vaučer koji može da iskoristi za odmor u Srbiji.

Gde penzioneri najčešće koriste vaučere?

Najpopularnije destinacije među korisnicima turističkih vaučera godinama su:

Vrnjačka banja

Sokobanja

Zlatibor

banje u Topličkom okrugu

seoska domaćinstva širom Srbije

Interesovanje za vaučere tradicionalno je veoma veliko, a prethodnih godina veliki broj građana ih je rezervisao veoma brzo nakon početka prijavljivanja.

Turistički vaučeri pomažu i razvoju domaćeg turizma

Državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine Uroš Kandić rekao je da su penzioneri među najbrojnijim korisnicima ove mere.

Kako je naveo, tokom prethodnih godina više od dve trećine korisnika vaučera bili su upravo penzioneri.

Ova pomoć mnogima omogućava da odu na odmor, ali istovremeno podstiče razvoj domaćih turističkih mesta, ugostiteljstva i lokalne privrede.

Šta penzioneri treba da urade pre prijave?

Pre nego što krenu u Poštu Srbije, građanima se savetuje da:

pronađu smeštaj koji učestvuje u programu

naprave rezervaciju

pripreme potrebnu dokumentaciju

provere da li ispunjavaju uslov o visini penzije

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