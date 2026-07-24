Bademovo brašno poslednjih godina sve češće završava u kuhinjama domaćica koje žele zdraviju ishranu. Za razliku od klasičnog belog pšeničnog brašna, ova alternativa sadrži više proteina, vlakana i zdravih masti, ali stručnjaci upozoravaju da se ne može koristiti na isti način u svakom receptu, piše Health.

Miris sveže pečenog hleba ili kolača mnogima vraća uspomene na detinjstvo i tradicionalnu kuhinju. Decenijama je belo pšenično brašno bilo nezaobilazan sastojak za pripremu hleba, pita, peciva i poslastica, ali poslednjih godina sve više ljudi traži nutritivno bogatije alternative.

Jedna od najpopularnijih zamena postalo je bademovo brašno, napravljeno od fino mlevenih badema. Njegova popularnost posebno raste među osobama koje smanjuju unos ugljenih hidrata, izbegavaju gluten ili jednostavno žele kvalitetnije namirnice u svakodnevnoj ishrani.

Ipak, mnoge domaćice se iznenade kada pokušaju da stari recept iz porodične sveske naprave sa bademovim brašnom. Umesto mekanog i vazdušastog testa često dobiju gušći i mrvljiv kolač. Razlog je jednostavan – ova dva brašna ponašaju se potpuno drugačije tokom pripreme.

Bademovo brašno ima više proteina i vlakana

Kada se uporede nutritivne vrednosti, bademovo brašno ima značajnu prednost u pojedinim kategorijama.

U četvrtini šolje bademovog brašna nalazi se oko 7,8 grama proteina, dok ista količina pšeničnog brašna sadrži približno 3,6 grama. Razlika je vidljiva i kod vlakana – bademovo brašno ima oko 2,8 grama vlakana po porciji, dok belo pšenično brašno sadrži manje od jednog grama.

Vlakna imaju važnu ulogu u varenju i mogu doprineti dužem osećaju sitosti nakon obroka. Zbog toga se bademovo brašno često koristi u ishrani ljudi koji žele da smanje nagle skokove šećera u krvi ili da obogate obroke hranljivim sastojcima.

Pored proteina i vlakana, bademi prirodno sadrže zdrave nezasićene masti, vitamin E i magnezijum. Sa druge strane, obogaćeno pšenično brašno sadrži više gvožđa i određene B vitamine koji se dodaju tokom prerade.

Najveća razlika je u glutenu

Glavna razlika između ova dva brašna nalazi se u glutenu.

Pšenično brašno sadrži gluten – protein koji testu daje elastičnost, omogućava mu da naraste i zadrži mekoću. Upravo zbog toga hleb, pica i lisnata peciva od pšeničnog brašna imaju prepoznatljivu strukturu.

Bademovo brašno prirodno ne sadrži gluten, zbog čega su peciva napravljena od njega obično gušća, sočnija i lakše se mrve.

Zbog toga jednostavna zamena u odnosu jedan prema jedan najčešće ne daje isti rezultat. Recepti moraju biti prilagođeni osobinama bademovog brašna.

Za koje recepte je bademovo brašno najbolji izbor?

Bademovo brašno odlično se koristi za:

mafine

palačinke

sitne kolače

energetske kuglice

torte

francuske makarone

Sa druge strane, za tradicionalni domaći hleb sa kvascem, testo za picu i lisnata peciva pšenično brašno i dalje daje bolju teksturu zbog prisustva glutena.

Ko bi trebalo da razmisli o prelasku na bademovo brašno?

Bademovo brašno često biraju osobe koje imaju celijakiju, osetljivost na gluten ili žele da izbegavaju pšenicu. Takođe može biti zanimljivo onima koji žele veći unos proteina i vlakana kroz svakodnevne obroke.

Ipak, to ne znači da je pšenično brašno automatski loš izbor. Oba proizvoda mogu imati svoje mesto u uravnoteženoj ishrani, a najbolji rezultat postiže se kada se izbor brašna prilagodi jelu koje se priprema.

Bademovo brašno nije samo prolazni trend – ono predstavlja nutritivno bogatu alternativu koja donosi više proteina, vlakana i zdravih masti. Međutim, domaćice treba da znaju da ono ne može potpuno zameniti pšenično brašno u svim receptima.

Najbolji pristup je kombinovanje i pravilna upotreba: za određene kolače i zdravije obroke bademovo brašno može biti odličan izbor, dok će za tradicionalni hleb i peciva pšenično brašno i dalje ostati neprikosnoveno.

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