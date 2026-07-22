Nije bolovala od raka, demencije ili kardiovaskularnih bolesti, a nakon smrti njeno telo je postalo predmet velikog interesovanja naučnika koji su pokušali da otkriju tajnu njene izuzetne dugovečnosti.

"Jedna od najstarijih osoba u istoriji, Špankinja Marija Branhas, živela je 117 godina, ali nije razvila rak, demenciju ili kardiovaskularne bolesti. Neposredno pre smrti, prikupili smo njene biološke uzorke i uporedili ih sa uzorcima 75 žena starijih od 80 godina. Jedan od ciljeva ove studije bio je da se identifikuje i objasni razlika između ekstremne dugovečnosti Marije Branhas i njenog odsustva bolesti tipičnih za starost", rekao je Manel Esteler, profesor genetike na Univerzitetu u Barseloni.

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Nakon detaljne analize njenih bioloških uzoraka, istraživači su otkrili da je telo Marije Branhas, uprkos njenim poodmaklim godinama, zadržalo određene karakteristike osobe nekoliko decenija mlađe. Telo staro 117 godina, ali sa iznenađujućim "mladim" crtama lica Marija Branhas je umrla u avgustu 2024. godine kao najstarija osoba na svetu.

Njen život je naučnicima pružio retku priliku da prouče granice ljudskog starenja. Tim koji je predvodio profesor Esteler analizirao je njen DNK, proteine, metabolizam, crevni mikrobiom i imuni sistem kako bi pokušao da razume kako je uspela da doživi tako duboku starost bez ozbiljnih bolesti.

"Kako ljudi stare, krajnje strukture njihovih hromozoma, zvane telomeri, postepeno se skraćuju. Telomeri pomažu u sprečavanju oštećenja DNK, što može doprineti starenju ćelija i razvoju raka", objasnila je Esteler.

Ovo je pokazalo da je njeno telo praktično dostiglo prirodne granice ljudskog životnog veka. Takođe je imala veliki broj određenih imunih ćelija karakterističnih za ljude veoma starih godina.

Međutim, istraživači su takođe pronašli ono što su opisali kao "iznenađenja mladosti u starom telu".

Kod Marije Branhas nisu pronašli znake hronične upale, procesa koji se često povezuje sa razvojem demencije, srčanih bolesti i drugih bolesti povezanih sa starenjem kod starijih osoba.

"Nivo holesterola kod ove žene bio je san svakog lekara. Njeni proteini su pokazivali zaštitne mehanizme, a imunološka memorija je bila neobično jaka. To je ukazivalo na to da je njeno telo i dalje u stanju da se bori protiv bolesti. Ali ono što nas je najviše iznenadilo bila su njena creva. Podsećanja radi, ona sadrže približno sedamdeset procenata imunih ćelija tela. Dok crevnom mikrobiomu većine starijih ljudi nedostaju korisne bakterije, Marijin ih je zadržao. Njen crevni mikrobiom je bio kao kod deteta. To je verovatno posledica hrane koju je jela svaki dan", zaključila je Esteler.

Jela je istu hranu tri puta dnevno

Naučnici veruju da Marijina dugovečnost nije bila samo rezultat genetike, već i životnih navika koje je negovala decenijama.

Rođena je 4. marta 1907. u San Francisku, gde su se njeni roditelji privremeno preselili iz Španije. Sedam godina kasnije, porodica se vratila u domovinu.

"Sećam se putovanja brodom u Španiju. Imala sam sedam godina. Igrala sam se sa braćom i sestrom na palubi. Bežeći od njih, spotaknula sam se i pala. Zadobila sam ozbiljnu povredu koja me je ostavila gluvom na jedno uvo do kraja života. Kasnije se dogodila još jedna tragedija. Na putu za Španiju, moj otac je umro od tuberkuloze. Moja majka je ostala sama sa četvoro dece", rekla je Marija Branhas.

Nadživela je roditelje, braću i sestru, muža i najstarijeg sina.

Dočekala je 11 unučadi i 13 praunučadi. Poslednjih 22 godine života provela je u domu za stare, gde ju je osoblje opisalo kao veselu osobu sa izuzetnim pamćenjem, piše Dnevno.hr

Direktor doma je jednom rekao: "Marija je divan sagovornik. Njeno pamćenje je izuzetno jasno. Može da podeli uspomene iz vremena kada je imala samo četiri godine. Takođe ima divan smisao za humor. Mnogima smisao za humor atrofira sa godinama, ali Marija ga je nekako sačuvala. Uz odlično pamćenje, znala je i šta da zapamti, a šta da zaboravi kako ne bi pomračila svoje dane".

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