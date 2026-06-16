Dok mnogi u poznijim godinama razmišljaju o penziji, unucima i mirnijem ritmu života, neki se odlučuju za potpuno novo poglavlje. Upravo zato podatak koji je objavio Republički zavod za statistiku Republike Srpske privukao je veliku pažnju javnosti.

Brojevi su ponekad mnogo više od statistike. Iza svakog od njih krije se nečija priča, odluka, emocija i želja da život dele sa nekim bez obzira na godine.

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Broj koji je iznenadio mnoge

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, najstarija nevesta koja je tokom 2025. godine stupila u brak imala je 77 godina.

Još zanimljiviji je podatak da je najstariji mladoženja imao čak 87 godina kada je izgovorio sudbonosno "da".

Vest je brzo privukla pažnju, budući da se brak najčešće povezuje sa mlađim generacijama. Ovi podaci pokazuju da želja za zajedničkim životom, bliskošću i partnerstvom ne nestaje sa godinama.

Ljubav ne pita za datum rođenja

Životno iskustvo često donosi drugačiji pogled na odnose među ljudima. Mnogi koji u poznijim godinama odluče da stupe u brak iza sebe već imaju dugu životnu priču, porodicu, decu i unuke. Upravo zato ovakve odluke neretko izazivaju dodatno poštovanje. Nakon decenija iskustava, uspona i padova, pojedini ljudi ponovo pronalaze osobu sa kojom žele da dele svakodnevicu.

Statistički podaci iz Republike Srpske potvrđuju da za brak ne postoji univerzalna starosna granica. Za neke je to odluka koju donose u dvadesetim, za druge u pedesetim, a za pojedine i mnogo kasnije.

Godine nisu prepreka za novi početak

Savremeno društvo sve više menja pogled na starenje. Ljudi danas duže ostaju aktivni, putuju, rade, stvaraju nova prijateljstva i započinju nove veze. Zbog toga ne čudi što se pojedinci i u osmoj ili devetoj deceniji života odlučuju na brak. Takva odluka često nije samo formalnost, već potvrda da zajedništvo, podrška i bliskost ostaju važne potrebe tokom čitavog života.

Podatak da su tokom prošle godine u Republici Srpskoj brak sklopili mlada od 77 i mladoženja od 87 godina podsetio je mnoge na jednostavnu činjenicu - za neke životne odluke nikada nije kasno.

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